Akkoord voor reddingsplan Virgin Atlantic

De rechter in Londen heeft akkoord gegeven op het reddingsplan ter waarde van 1,3 miljard voor het Britse Virgin Atlantic. Hiermee is de luchtvaartmaatschappij voorlopig gered.

Steun

Het Britse gerechtshof is woensdag akkoord gegaan met het steunpakket nadat eerder de schuldeisers al instemde. De luchtvaartmaatschappij is voor 51 procent in handen van de Virgin Group en het overige deel van Delta Air Lines. Met de focus op de trans-Atlantische markt is Virgin Atlantic extra hard getroffen. Vrijwel de gehele markt ligt sinds een half jaar stil. Doordat de luchtvaartmaatschappij niet in aanmerking kwam voor staatssteun van de Britse overheid zou het naar eigen zeggen eind september door het geld heen zijn.

Kwijtschelden

Een deel van het reddingsplan is het uitstellen of kwijtschelden van de schulden. Voor aandeelhouder Delta Air Lines en bepaalde schuldeisers is het mogelijk hun leningen om te zetten in aandelen.

Komende donderdag staat er nog een hoorzitting in New York gepland over de zogeheten ‘Chapter 15-procedure‘. Hoofdstuk 15 is een deel van het het Amerikaans faillissementsrecht dat buitenlandse bedrijven, zoals Virgin Atlantic, beschermt tegen schuldeisers.