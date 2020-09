Amerikaanse F-35’s gaan vliegen vanaf Brits vliegdekschip

Een tiental F-35B’s van het Amerikaanse Marinierskorps zijn onderweg naar de Britse vliegbasis Marham. Na een korte periode aan land, zullen de toestellen tijdelijk worden gestationeerd op HMS Queen Elizabeth, het nieuwste vliegdekschip van de Britse Royal Navy.

Vorige week schreef het Amerikaanse Marinierskorps (US Marines) op haar website, dat de commandant van de US Marines in Europa een inspectiebezoek bracht aan het Britse vliegdekschip. Aanleiding voor het bezoek was de aankomende stationering van Amerikaanse F-35B’s.

Internationaal

De Amerikaanse toestellen zullen samen met een vijf of zes Britse F-35B’s van 617 squadron (RAF) opereren vanaf het vliegdekschip. Het zal het eerste lange internationale ‘deployment’ worden van het vliegdekschip en de escorterende marineschepen. De komende maanden zullen de schepen en vliegtuigen deelnemen aan diverse oefeningen.

Woestijn

De Amerikaanse F-35B’s zijn van het squadron VMFA-211 ‘Wake Island Avengers’. Dit marinierssquadron heeft als thuisbasis MCAS Yuma, in de woestijn van Arizona. Het squadron vliegt sinds 2016 met de F-35 en heeft al meerdere stationeringen op Amerikaanse vliegdekschepen achter de rug. De Royal Air Force beschikt op dit moment over tien á vijftien operationele F-35B’s. Omdat niet al deze toestellen tegelijk weg kunnen zijn op zee, wordt nu samengewerkt met de Amerikanen. Beide squadrons vliegen met de F-35B, de versie die verticaal kan opstijgen en landen.