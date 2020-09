Minister: Lelystad Airport open ongeacht corona

Minister Van Nieuwenhuizen is niet van plan om de opening van Lelystad Airport vanwege de coronacrisis stop te zetten.

Coronacrisis

“De luchtvaart is behoorlijk ingestort, maar we moeten de huidige situatie niet als de maat der dingen nemen,” zei minister Van Nieuwenhuizen dinsdag in de Tweede Kamer in reactie op de suggestie dat de opening van Lelystad Airport in verband met de coronacrisis beter kan worden afgeblazen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft daarbij aan dat er volgens Schiphol nog geen slots zijn teruggeven en dat er volgens de slotcoördinator nog steeds schaarste is.

Lange termijn

“Ik hecht eraan om toch nog een keer even te onderstrepen dat dit een langjarig beleid is. Dat moet je niet op basis van de crisissituatie waar we nu in zitten, ineens gaan wijzigen. Ik herinner u eraan dat het hele beleid rondom Lelystad Airport juist ten tijde van de vorige crisis is opgezet. Het is een langjarig perspectief,” geeft de minister aan. De opening van Lelystad Airport is al vier keer uitgesteld, onder meer vanwege de stikstofcrisis. De luchthaven moet in de toekomst worden ingezet om Schiphol van voornamelijk vakantievluchten te ontlasten. Momenteel staat de opening van het vliegveld gepland op november 2021.