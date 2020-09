Piloten melden persoon met jetpack rond vliegtuigen Los Angeles

Twee piloten hebben dit weekend in het gebied rond het vliegveld van Los Angeles melding gemaakt van een persoon die met een jetpack langsvloog.

Jetpack

“Tower, American 1997, we just passed a guy in a jetpack,” zei een van de piloten van een American Airlines-vlucht tegen de luchtverkeersleiding, blijkt uit de opnames door LiveATC.net. Volgens de piloot vloog de man op een hoogte van 3000 voet en op een kleine 300 meter van het vliegtuig.

Melding

Even later meldde ook een andere piloot, van SkyWest, dat er iemand met een jetpack in de buurt van zijn vliegtuig vloog. Hierop werden alle andere vliegtuigen gewaarschuwd. Volgens de FAA wordt de zaak door de autoriteiten onderzocht.