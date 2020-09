Met de trein van Eindhoven naar Amsterdam blijkt duurder dan met Ryanair

Jaja Tweeps, de dag is gekomen!

Als je op 21 september van Eindhoven naar Amsterdam wilt, is het goedkoper om het #ryanair vliegtuig te nemen via Dublin (!) dan de #ns trein. Kost je iets langer, scheelt wel €0.81. En je ziet nog wat.



Het is dus officieel, de wereld is gek. pic.twitter.com/bGKOHMia4F