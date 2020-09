Waarom niet alles volledig is op Flightradar24 (deel 2)

De meeste vluchten die zichtbaar zijn bevatten informatie over de route, tijden en veel ander vliegplan gerelateerde informatie. Alleen sommige data mist of wordt niet correct weergegeven.

Zichtbaarheid

In het vorige artikel over Flightradar24 lieten we de werking van Flightradar24 zien en waarom niet alle vluchten hierop zichtbaar zijn. Belangrijk is de informatiebron Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) die vanuit het vliegtuig periodiek informatie stuurt. Wanneer dit signaal (tijdelijk) wegvalt is het dus mogelijk dat de vlucht (tijdelijk) niet wordt weergegeven. Hierdoor is de exacte locatie niet goed te bepalen en kan het dus zijn dat de route informatie niet volledig en/of nauwkeurig is.

Database

Naast het wegvallen van het GPS signaal is het ook mogelijk dat de route niet zichtbaar is, maar dat je de vlucht wél live kan volgen. Dit komt doordat de route informatie uit een grote database komt met behulp van de vluchtnummers. Vanuit het vliegtuig wordt het zogenoemde ‘callsign’ naar de grond gestuurd en die wordt gematcht met de database. Samen met het vluchtnummer is het mogelijk om de route te laten zien op Flightradar24.

De bestemmingen worden aangegeven met de zogeheten IATA codes. Dit is een drieletterige code van het vliegveld, zoals AMS voor Amsterdam. Daarnaast bestaat er ook nog de ICAO code. Deze bestaat uit vier letters en wordt in de luchtvaart gebruikt voor onder andere communicatie en vliegplannen. Voor Amsterdam is de ICAO code, EHAM.

Foutieve data

Als er geen of verkeerde routes zichtbaar zijn op de radar, dan kan dat komen door verschillende factoren. De hierboven genoemde database kan door de luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld niet correct zijn aangevuld wat er voor zorgt dat de verkeerde data wordt weergegeven. Zodra de route of het vluchtnummer niet of niet correct in de database staat, is het dus mogelijk dat er verkeerde informatie op Flightradar24 te zien is.

In het onderstaande voorbeeld is te zien welke elementen dan fouten kunnen bevatten. Hierbij is vlucht KL611 van KLM als voorbeeld genomen.

Screenshot van © Flightradar24.com

KL611 is vertrokken vanaf Amsterdam om 12:39 uur. Uit de database is de geplande vertrektijd 12:25 uur gehaald (beide zijn lokale tijd). Ook staat de geplande en geschatte aankomsttijd op Chicago aangegeven. Deze geplande getallen komen beide uit het schema van de luchtvaartmaatschappij.

Daarnaast wordt het bijbehorende vliegtuig gekoppeld, in dit geval de Boeing 787-10 met registratie PH-BKG. Ook hier kan een foutieve link zitten met de database waardoor het verkeerd vliegtuig wordt weergegeven. De actuele route is hier echter niet van afhankelijk zoals te lezen was in het artikel: ‘waarom niet alle vluchten op Flightradar24 te zien zijn’.

Foto’s

Ook afbeeldingen in Flightradar24 zijn niet altijd correct. De foto’s zijn afkomstig van de site JetPhotos, waar de foto’s aan de hand van vliegtuigregistraties gelinkt zijn. Mensen over de hele wereld kunnen hun eigen foto’s uploaden op JetPhotos waarna ze mogelijk te zien zijn op Flightradar24.

A Boeing 777X landing at Boeing Field. https://t.co/XHV5WeY87l © Huy Do pic.twitter.com/xJ9pBeKoDn — JetPhotos (@JetPhotos) September 1, 2020

Betrouwbaarheid

Over het algemeen is de data in Flightradar24 zeer betrouwbaar. Voornamelijk bij de grote maatschappijen zal alles up-to-date zijn, en met behulp van de ADS-B signalen is de GPS vrij nauwkeurig. Het kan echter zijn dat oudere vliegtuigen een minder nauwkeurig signaal afgeven waardoor het vliegtuig bijvoorbeeld visueel naast de landingsbaan terecht komt.

Voor kleine (charter) luchtvaartmaatschappijen is het mogelijk dat data mist. Indien de transponder met ADS-B signaal wél aan is, is de vlucht wel te zien, alleen niet met volledige route informatie. Zo kan er bijvoorbeeld als bestemming ‘N/A’ worden weergegeven. Hierbij is het dus niet duidelijk voor Flightradar24 waar de vlucht naartoe gaat.