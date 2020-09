Australië verlengt internationaal reisverbod

Australië heeft het verbod op internationale reizen verlengd tot 17 december van dit jaar.

Verlenging

Het verbod geldt al sinds maart en is sindsdien al enkele keren verlengd. De maatregel maakt het voor vrijwel alle Australiërs onmogelijk om het land te verlaten. Bovendien worden aan de inwoners die het land weer binnenkomen worden strenge voorwaarden opgelegd.

Luchtvaart

De verlenging van het verbod is een tegenslag voor Australische luchtvaartmaatschappijen, waaronder met name Qantas. Het bedrijf voert al maanden vrijwel geen internationale vluchten meer uit en ontsloeg onlangs zelfs de CEO internationale vluchten. De maatschappij heeft daarnaast het grootste deel van de Boeing 787’s voor stalling naar Victorville in Californië gebracht.

Coronavirus

Het reisverbod is niet onomstreden. Australië kent inmiddels ruim 26.000 COVID-19-gevallen en 678 doden, relatief weinig op een bevolking van 25 miljoen mensen. Toch zijn er in het hele land strenge restricties van kracht en gelden er in sommige gevallen zelfs reisrestricties tussen verschillende staten.