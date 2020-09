Het korte maar hectische leven van CityBird

CityBird werd in 1996 opgericht en was gestationeerd op het Brusselse vliegveld Zaventem. De maatschappij heeft ruim vijf jaar gevlogen.

Oprichting

Op 6 augustus 1996 zag CityBird het levenslicht. Aan de wieg hiervan stonden Georges Gutelman en Victor Hanson. Beiden waren geen onbekende in de luchtvaartsector. Gutelman was de oprichter van Trans European Airways in 1971. Het bedrijf ging na de Golfoorlog in 1991 ten onder. Hanson richtte European Belgian Airline op, wat later opging in Virgin Express.

De beginjaren

CityBird focuste zich in de beginperiode op chartervluchten in opdracht van derden naar verre vakantiebestemmingen. Op 27 maart 1997 gingen de operaties echt van start. Een geleasede MD11 verzorgde een vlucht van Brussel naar Mexico-City in opdracht van Star Europe (de voorloper van het failliete XL Airways France).

Samenwerking met Sabena

In 1998 werd een contract met Sabena bemachtigd om New York, Montréal en Sao Paulo te bedienen. Deze bestemmingen werden verzorgd met 2 geleasede MD11’s in de kleuren van Sabena. Ondertussen zocht CityBird naar mogelijkheden om verder te groeien. Daarom breidde ze haar vloot uit met enkele B767’s. De samenwerking met Sabena liep echter stroef vanaf het begin. CityBird ging namelijk ook toestellen leasen aan concurrerende maatschappijen. Sabena zat daarnaast ook al enkele jaren in slechte papieren, waardoor de behoefte aan extra capaciteit afnam. Na een onderlinge overeenkomst besloten de bedrijven het contract te beëindigen in 2001.

Vrachtdivisie

In juli 1999 richtte CityBird een vrachtdivisie op. Naast de belly-cappacitieit van de MD11’s en B767’s werd er gebruik gemaakt van twee A300-600 vrachttoestellen. Volgens CityBird werd de vrachtcapaciteit van Brussels Airport onvoldoende gebruikt. Veel cargo werd op de weg vervoerd naar omliggende luchthavens buiten België. Na succesvolle operaties werd zelfs overwogen om Boeing 747 Freighters in te zetten.

Uitbreiding van het Europese netwerk

Omdat de prijzen voor kerosine rond de jaren 2000 exponentieel stegen moest CityBird zichzelf opnieuw uitvinden. Verschillende Boeing 737’s werden toegevoegd aan de vloot. Zo kon de maatschappij meer bestemmingen op korte afstand toevoegen. Hiermee kon de maatschappij de concurrentie aangaan met Virgin Express bij het verzorgen voor vakantievluchten in opdracht van touroperators.

Alle hoop vervlogen

CityBird kwam in steeds slechtere papieren te zitten en slaagde er maar niet in om een stabiele toekomstvisie te genereren. In de zomer van 2001 doet Thomas Cook echter haar intrede op het toneel. Het Duitse vakantieconcern wil graag een overname van CityBird. Het omvallen van CityBird zou namelijk ook een grote impact hebben op de vakantievluchten van Thomas Cook.

De luchtvaartindustrie kreeg een tragische klap te verwerken na de aanslagen van 11 september 2001. Alhoewel de onderhandelingen reeds rond waren trekt Thomas Cook zich toch terug. Het lot van CityBird is bezegeld en op 4 oktober 2001, een maand voor de val van Sabena, wordt het failliet verklaart.

