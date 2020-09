Virgin Australia officieel overgenomen

De schuldeisers van Virgin Australia hebben officieel groen licht gegeven voor de overname door vermogensbeheerder Bain Capital.

Overname

Op 26 juni werd al een akkoord tussen de partijen bereikt over de overname. Toen de maatschappij in april omviel bleven er 10.000 schuldeisers over, waaronder veel werknemers. Het laatste woord aangaande de overname was dan ook aan de groep schuldeisers. Deze laatste groep gaf vandaag het groene licht en binnen drie weken zal de eigendom van Virgin Australia volledig over zijn gegaan naar Bain Capital.

Vrijwillig faillissement

In april ging het bedrijf in een voluntary administration. Er werden twee personen aangesteld om de maatschappij door deze periode heen te leiden. In mei waren er redelijk wat geïnteresseerde partijen voor Virgin Australia. Acht partijen sloten een non-disclosure akkoord en met twaalf partijen liepen er nog onderhandelingen. Uiteindelijk werden Bain Capital en Cyrus Capital Partners aangewezen als voorkeurbieders.