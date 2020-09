De speciaal verkorte variant van de Boeing 747 | Video

De 747 Special Performance (SP) is de door Boeing ontworpen 747 met een aangepast ontwerp. De verkorte versie van de jumbojet had een aanzienlijk groter bereik waarmee nieuwe verre bestemmingen konden worden aangevlogen.

Pan Am

Met een toenemende vraag voor de routes vanaf New York naar het Midden-Oosten was de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan Am opzoek naar een vliegtuig met een groter vliegbereik. Pan Am was de eerste airline die met de 747 vloog en had inmiddels al drieëndertig jumbojets in haar vloot. Tot die tijd was het niet mogelijk om non-stop van New York naar het Midden-Oosten te vliegen.

Ontwikkeling

Met de ontwikkeling van de 747SP speelde Boeing in op de vraag die vanuit Pan Am kwam in de begin jaren 70. De verkortte variant van de 747 kreeg de naam ‘Short Body’ (SB), maar dat werd later gewijzigd naar ‘Special Performance’ (SP) wat duidde op het verbeterde bereik en kruissnelheid.

Ontwerp

De romp werd ongeveer veertien meter korter (ten opzichte van de 747-100) wat er voor zorgde dat de vleugelkleppen, ‘flaps‘, versimpeld konden worden. Dit zorgde er wel voor dat er bijna tweehonderd passagiers minder aan boord konden. De ‘SP’ variant had tot de komst van de 747-400 het grootste bereik in die tijd.

Record

Het eerste toestel steeg op in 1975 waarna Pan Am als eerste luchtvaartmaatschappij het toestel in 1976 ontving. In totaal zijn er vijfenveertig 747SP’s geleverd aan verschillende luchtvaartmaatschappijen. In 1976 zette de ‘SP’ variant een afstandsrecord neer met een non-stop vlucht van Washington naar Kaapstad waarbij een afstand van ruim 16.500 kilometer werd overbrugt. Het record bleef staan totdat Qantas in 1989 met de 747-400 een non-stop vlucht van Londen naar Sydney vloog.