Geld terug bij annulering? Zo kan het ook | Column

Iedereen kent wel de verhalen van maanden moeten wachten op een voucher of geld terug bij een geannuleerde vlucht. Maatschappijen zijn traag en online reisbureaus geven geen thuis.

In april had ik een weekend Athene in de planning staan. Dat ging natuurlijk niet door, de vluchten werden door de Nederlandse maatschappij geannuleerd. Toen nog in een positieve mood, dacht ik: geef maar een voucher. Dan zouden we het tripje op een ander moment maken en steunen we de industrie een beetje.

Maar nog steeds geen voucher. Op een week na zijn we vijf maanden later. Dat doe ik na deze ervaring dus niet meer.

Gelukkig regelen andere maatschappijen het een stuk beter. Vorige week werd mijn terugvlucht vanuit Londen geannuleerd. Ik werd omgeboekt. Met de quarantaine van het Verenigd Koninkrijk was het tripje sowieso al een no-go geworden. Maar ook zonder quarantaine had ik die nieuwe vluchttijd niet gewild.

Bij de maatschappij (British Airways) heb je online een aantal opties. Waaronder omboeken, een voucher of dubbele avios. Na voorgaande ervaring, wilde ik maar één ding: geld terug.

Dat kan alleen telefonisch, het moet immers niet té makkelijk zijn. JE moet dus bellen; dat is volgens BA: “to discuss your refund options.” Ik maakte me op voor een hoop gedoe en voet bij stuk houden. Ik had er immers recht op.

Ik belde. Eerst een bandje met een enorm verhaal wat je wel niet allemaal op de website kon regelen. Na het bandje kreeg ik binnen een halve minuut iemand aan de lijn. Ik legde de vriendelijke Brit zeer kordaat (vond ik zelf) uit dat mijn vlucht was geannuleerd was en ik mijn geld terug wilde. “Yes, no problem, that is your right.” De nieuwe tijd was inderdaad niet echt handig, vond hij. Hij klikte drie keer in zijn systeem en het was geregeld.

“A very good day, sir.” Verbouwereerd vroeg ik of dit het was. “Yes, this is it.” Ik heb alles bij elkaar vier minuten aan de telefoon gehangen. Toen ik ophing was het bevestigingsmailtje er al. En één dag later stond mijn geld weer op mijn creditcard. Eén dag, iets meer dan 24 uur. Meer niet. That is a very good day indeed

Tip voor alle maatschappijen die er een potje van maken: één keer raden met welke airline ik volgende keer weer vlieg, en met welke juist niet.