Luchtvaart laat zeer beperkt herstel zien in augustus

In augustus werden er 45.2 procent minder commerciële vluchten uitgevoerd dan in augustus 2019, zo blijkt uit gegevens van Flightradar24.

Verbetering

Met 45.2 procent minder vluchten dan in 2019 presteerde augustus beter dan juli, toen werden ongeveer 50 procent minder vluchten uitgevoerd dan in dezelfde maand in 2019. Wel is duidelijk zichtbaar dat de snelheid van het herstel afneemt.

Vermindering

De totale hoeveelheid commerciële vluchten nam in augustus met slechts 10.1 procent toe ten opzichte van de voorgaande maand. In juli en augustus was er een toename zichtbaar van meer dan 30 procent ten opzichte van de voorgaande maand.

Restrecties

Een belangrijke oorzaak voor de beperkte stijging zijn de weer toenemende reisrestricties. Veel landen voeren, vanwege een toenemende hoeveelheid coronagevallen, weer een strenger inreisbeleid in.

Commercial flight growth slowed significantly in August, ending the month 45.2% below 2019 levels. Details at https://t.co/MdrumBugwy pic.twitter.com/jVCl5mxXel — Flightradar24 (@flightradar24) September 3, 2020