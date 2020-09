Mojave Airport: het vliegtuig-kerkhof in de Californische woestijn

Mojave airport groeide uit tot een van de bekendste vliegtuig-kerkhoven. KLM heeft bijvoorbeeld enkele uitgefaseerde Boeing 747’s richting de Mojave woestijn gestuurd. Samen met toestellen van verschillende maatschappijen, waaronder Lufthansa en Qantas, is de Mojave woestijn de laatste plek van veel toestellen.

Geschiedenis

In de Californische woestijn ten noorden van Los Angeles ligt het vliegveld van Mojave. In 1935 werd in de Amerikaanse Kern County het vliegveld opgericht. Het doel was voornamelijk het dienen van de goud- en zilverindustrie, tot in de jaren ’40 de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Al snel begon het vliegveld op te knappen om uiteindelijk in 1942 te worden overgenomen door defensie waar duizenden piloten hebben getraind gedurende de oorlog.

De beginjaren van Mojave Airport © Mojaveairport.com

Na jaren van overnames door de Amerikaanse Marine (1946) en Mariniers (1953) nam de plaatselijke overheid in 1961 het weer over om het vliegveld beschikbaar te stellen voor de burgerluchtvaart.

Ontwikkeling

Het vliegveld groeide in de jaren daarna uit tot een belangrijke plek voor onderzoeken en ontwikkelingen. Zo vloog de in Mojave ontwikkelde Rutan Voyager in 1986 als eerste vliegtuig rond de wereld zonder daarbij te hoeven landen of tanken. Ook werd in 2004 de eerste succesvolle vlucht van de SpaceShipOne vanaf Mojave gevlogen. Zowel de ontwikkeling als de vlucht van dit particulier ontwikkelde ruimtevaartuig vond plaats op het vliegveld dat ondertussen door de Amerikaans autoriteit FAA was gecertificeerd als eerste ruimtehaven (space port).

De Voyager op Mojave Airport © Mojaveairport.com

Testen

Naast ontwikkeling staat Mojave sinds begin jaren ’70 ook bekend om de vliegtesten die rond het vliegveld worden uitgevoerd, voornamelijk door de gunstige ligging in de woestijn en nabij de militaire basis ‘Edwards Air Force Base’. Ook nu zijn er nog verschillende test activiteiten op de luchthaven met onder andere de ‘National Test Pilot School’.

Vliegtuig-kerkhof

Het meest bekende aan het vliegveld is het ‘kerkhof’. Door het droge klimaat en lage luchtvochtigheid is Mojave een ideale locatie voor het opslaan van vliegtuigen. Duizenden vliegtuigen van (grote) commerciële luchtvaartmaatschappijen staan aan de grond in de woestijn. Allerlei verschillende type vliegtuigen zijn te vinden zoals de grote Boeings en Airbussen, maar ook vertrok bijvoorbeeld de laatste KLM MD-11 begin 2015 naar de Mojave.

Ondertussen op het vliegtuig-kerkhof in de Mojave woestijn 🇺🇸



De motoren van de Boeing 747 PH-BFY @KLM zijn eraf gehaald en ingepakt. Onvermijdelijk maar toch een triest gezicht ✈️ 💙 #avgeek #avgeeks #aviation #planespotting #klm pic.twitter.com/70wx12uUlH — Menno Swart (@MennoSwart) July 5, 2020

Boeing 747

Door de coronacrisis hebben veel luchtvaartmaatschappijen hun 747-vloot aan de grond gezet. Een groot deel van de maatschappijen, waaronder Qantas en British Airways, was genoodzaakt alle 747’s uit te faseren. Zo vloog in juli 2020 de laatste 747 van Qantas, genaamd ‘Wunala’, naar de Mojave.

Ook KLM heeft een aantal van haar Boeing 747’s naar de Mojave toe gevlogen om daar te worden ontmanteld. Per vliegtuig wordt er gekeken wat de beste verkoper is. Alle 747’s worden namelijk apart verkocht. Een aantal 747’s, waaronder de PH-BFY, zijn naar Mojave gevlogen. Dit hangt dus af van de thuisbasis van de koper. Zo zijn er bijvoorbeeld ook 747’s richting Twente gegaan waarbij het toestel is ontmanteld door Aircraft End-of-Life Solutions (AELS).

PH-BFF op de luchthaven van Twente ©Remco de Wit