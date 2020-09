Surinam 777 voor het eerst naar Schiphol via bijzondere route

De nieuwste aanwinst van Surinam Airways, de Boeing 777-200ER, heeft deze week voor het eerst tussen Paramaribo en Amsterdam gevlogen.

Route

De route die het toestel naar Schiphol volgde was opmerkelijk. Het vliegtuig volgde de Amerikaanse kust en stak bij Groenland pas de oceaan over. Dit werd gedaan omdat de Surinaamse luchtvaartmaatschappij niet beschikt over een zogenaamde ETOPS certificering.

ETOPS

ETOPS, Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards, is een certificering die zowel een vliegtuigtype als een maatschappij nodig hebben om bijvoorbeeld lange stukken over zee te vliegen. Zonder ETOPS moet het vliegtuig altijd in de buurt van uitwijkluchthavens blijven.

Toestemming

Lange tijd heeft Surinam Airways geen ETOPS nodig gehad, aangezien de maatschappij uitsluitend met viermotorige toestellen de oceaan overstak. De SLM hoopt binnenkort toestemming te krijgen om met haar nieuwe toestel recht over de oceaan van luchthaven Zanderij naar Schiphol te vliegen.

© Flightradar24