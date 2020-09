De eerste narrowbody van Singapore Airlines | Foto

Singapore Airlines, een maatschappij die tot voor kort een vloot had die enkel uit widebody’s bestond, heeft sinds deze week een Boeing 737-800 in haar kleuren. Singapore Airlines heeft al meer dan twintig jaar met uitsluitend widebody’s gevlogen.

SilkAir

Het toestel is afkomstig van SilkAir, een dochtermaatschappij van Singapore Airlines. in 2018 werd al aangekondigd dat SilkAir weer zou opgaan in Singapore Airlines. Daarbij zouden ook de toestellen van SilkAir overgenomen worden door Singapore Airlines.

Vloot

Of de gehele vloot van SilkAir wordt overgenomen door Singapore Airlines is onbekend. De regionale dochter vliegt met zowel de Boeing 737 als met de Airbus A320. Of de Airbussen ook meeverhuizen is nog onbekend.

Bedden

De Boeing 737’s van Singapore Airlines worden uitgerust met businessclass stoelen die als volledig plat bed gebruikt kunnen worden. De Singaporese maatschappij zal de 737’s naast haar eigen widebody toestellen inzetten, soms ook op dezelfde routes. De maatschappij wil er met de luxe businessclass stoelen voor zorgen dat er geen kwaliteitsverschil is in haar vloot.