Boeing 767 van Atlas Air maakt voorzorgslanding op Honolulu na motorstoring

Een toestel van Atlas Air heeft een voorzorgslanding gemaakt op het vliegveld van Honolulu nadat er zich vlak na het opstijgen een motorstoring ontwikkelde.

Honolulu – Guam

Bron: Flightradar

De Boeing 767-300, met registratienummer N649GT, stond gepland voor een vlucht van de hoofdstad van Hawaii naar Guam, een eiland ten oosten van de Filipijnen. Het 28,5 jaar oude toestel kreeg tijdens de initiële klim te maken met een storing in de rechtermotor. De bemanning besloot hierop om terug te keren naar de luchthaven van Honolulu. 30 minuten na vertrek landde het toestel veilig op Honolulu International Airport.

Compressor stall/surge

Atlas Air 767 makes emergency landing in Honolulu following an engine failure after takeoff. https://t.co/i7QNkG8JNX pic.twitter.com/Cnje4fkomM — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) September 6, 2020

Het lijkt te gaan om een compressor stall/surge. Dit is een situatie waarbij de luchtstroom in het compressordeel van de motor verstoort raakt doordat de compressorbladen niet in staat zijn de lucht op een vloeiende manier door de verschillende compressorsegmenten te leiden. Deze turbulente lucht creëert een onbalans die zichzelf kan versterken naarmate meer compressorsecties ermee te maken krijgen. Dit uit zich onder andere in heftige knalgeluiden en vlammen, zoals te zien is in de video hieronder.