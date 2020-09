“The Learjet Diaries” door Greg Madonna | Boekrecensie

Een meeslepend relaas van een jonge ambitieuze vlieger die carrière maakt als charterpiloot op een Learjet en met vallen en opstaan de fijne knepen van het vak leert.

Hebt u nog nooit een Learjet gevlogen? Dan is dit uw kans, in dit boek wordt minutieus beschreven wat de gevoeligheden en sterke kanten zijn van een der snelste business jets ter wereld. Als lezer voelt men de stuurknuppel in de hand en beleeft men de soms huiveringwekkende avonturen van de piloot vanuit de bestuurdersstoel.

Tevens wordt u even bijgepraat over de technische ins en outs van een klein straalvliegtuig, en leert men enige trucs die het vliegen aangenamer maken. Het is boeiend te lezen hoe de glamour van een charterbedrijf met business jets feitelijk voortkomt uit de bijna slaafse toewijding van het personeel en het vakmanschap en improvisatievermogen van de vliegers.

De schrijver, die uitgebreid put uit zijn eigen ervaringen, sleept de lezer mee naar 42.000 voet hoogte, op weg naar een exotische bestemming met champagne drinkende passagiers, die zich niet bewust zijn van het feit dat bij een kerosine slurpende Learjet de brandstofvoorraad altijd een bron van zorgen is en dat een veilige landing beslist geen vanzelfsprekendheid is in een wereld vol riskante landingsbanen, onvoorspelbaar weer, slaperige luchtverkeersleiders en ontbrekende radardekking.

Ook is de lezer getuige van omgang met de diverse culturen in zuid- en midden America, die de hoofdpersoon niet altijd goed begrijpt, dit varieert van corruptie en politiek gekonkel tot aan voodoo toe. Het motto is simpel: je vliegt waar je baas je naar toe stuurt en brengt de kist in goede staat terug; er worden geen vragen gesteld en ook niet beantwoord. Het leven van een charterpiloot gaat zeker niet over rozen, maar spannend is het wel.

Op een dag na een moeilijke landing memoreert de schrijver: “Wat we deden was zo verkeerd, zo op het randje, maar het voelde zo goed. En ik wilde meer. Ik ontdekte echter al snel dat opwinding en gevaar niet altijd in gelijke doses voorkomen. Soms is het gevaar veel groter. En soms kan de opwinding net zo gemakkelijk omslaan in angst”. Inderdaad, soms gaat het (bijna) mis en is een goede afloop te danken aan een combinatie van goed vakmanschap, gezond verstand en een hoop geluk.

Dit is een vlot geschreven verhaal om in één keer ademloos uit te lezen, spannend tot het einde, voor zowel de vliegende als de niet-vliegende lezer.

Taal: Engels – Te bestellen via Amazon voor $25

Deze recensie is in augustus geschreven voor Up in the Sky door Evert Schaap.