Tsjechische luchtmacht pensioneert laatste Yaks

De Tsjechische luchtmacht heeft vorige week haar laatste twee Yakovlev Yak-40 transportvliegtuigen buiten dienst gesteld. Dit maakte het Tsjechische ministerie van Defensie bekend in een persbericht.

In de jaren ’70 ontving het toenmalige Tsjecho-Slowakije een achttal Yak-40’s van Rusland. De ‘Luchtdivisie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken’ gebruikte deze VIP-toestellen voor het vervoeren van hoogwaardigheidsbekleders.

Schiphol

In 1981 werden de vliegtuigen overgedragen aan de Tsjecho-Slowaakse luchtmacht. Vanaf de thuisbasis Praag-Kbely, maakten vooral generaals gebruik van de Yaks als hun persoonlijk vervoermiddel. Na de opsplitsing van Tsjecho-Slowakije in 1993 kreeg Tsjechië drie toestellen. Vanaf 1999 vielen de Yaks onder het 241e Transport Squadron op Praag-Kbely. Sindsdien werden de toestellen met name ingezet voor het vervoer van leden van de Tsjechische regering. In die hoedanigheid waren de Yaks soms ook op Schiphol te zien.

VIP-vloot

Voor zover bekend worden de Yaks niet vervangen door andere toestellen. VIP-vloot van de Tsjechische luchtmacht bestaat nu uit twee Airbus A319’s en één CL601 Challenger.