Video: unieke preview van tweede KL2020: ‘Terug in de Lucht’

Vanavond wordt de tweede aflevering van ‘KL2020: Terug in de Lucht’ om 21.30 uur uitgezonden op RTL 4. Bekijk hier vast een unieke preview van de tweede uitzending over KLM in coronatijd.

© &samhoud / RTL

‘KL2020: Terug In De Lucht’ is geproduceerd door &samhoud en is iedere maandag om 21.30 uur te zien bij RTL4. De eerste aflevering werd vorige week uitgezonden en had ruim een miljoen kijkers.