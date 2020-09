EasyJet verlaagt capaciteit door reisbeperkingen

De Britse luchtvaartmaatschappij verlaagt haar capaciteit als gevolg van de onzekerheid van reisadviezen. EasyJet verwacht iets minder dan veertig procent van de geplande capaciteit voor het vierde kwartaal te vliegen.

Reisbeperkingen

Door de voortdurend veranderende reisbeperkingen heeft EasyJet besloten de capaciteit te reduceren. De invloed van de reisbeperkingen van de Griekse eilanden, de quarantainemaatregelen in het Verenigd Koninkrijk en verder beperkingen in Europa gaf de aanleiding om het vliegschema te herzien. Daarnaast geeft de luchtvaartmaatschappij aan de focus te willen leggen in het vliegschema op winstgevende vluchten.

Capaciteit

“We verwachten nu iets minder dan veertig procent van het geplande schema in het huidige kwartaal te vliegen. We blijven een voorzichtige en conservatieve aanpak wat betreft onze capaciteit volgen, zoals we ook in deze periode hebben gedaan”, aldus Johan Lundgren, CEO van EasyJet.

EasyJet hervatte medio juni haar vluchten vanaf tweeëntwintig Europese luchthavens. Ook vloog de luchtvaartmaatschappij vanaf juli weer op Schiphol.