Lufthansa: één procent geteste passagiers besmet

Deze zomer heeft Lufthansa in samenwerking met het bedrijf Centogene ruim 150.000 coronatests uitgevoerd op de luchthaven van Frankfurt. Ongeveer één procent van de geteste passagiers bleek besmet te zijn met corona.

Tests

In de maanden juli en augustus zijn er ongeveer 4500 tests per dag afgenomen in de teststraat op Frankfurt Airport. In totaal komt dit neer op ruim 150.000 tests waarbij 97 procent van de passagiers de uitslag binnen 24 uur ontving. Momenteel is de testcapaciteit op Frankfurt uitgebreid naar tienduizend test per dag wat volgens de Lufthansa groep genoeg is voor in de piekuren.

Inschrijven

Mensen die zich vooraf inschreven voor de coronatest, bijvoorbeeld als ze uit een risicogebied kwamen, konden in de meeste gevallen na ongeveer twintig minuten worden getest. De meeste tests zijn afgenomen van passagiers uit de risicogebieden. Daarnaast zijn bijna 50.000 coronatests gedaan voor mensen die naar China toe reisde, waarbij de coronatest verplicht is.

Ook in de komende maanden zal de coronatest blijven en zelfs worden uitgebreid in samenwerking met het testbedrijf Centogene.

