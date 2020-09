Prijzen van vliegtickets en pakketreizen dalen

De prijzen van vliegtickets en pakketreizen zijn in de maand augustus flink gedaald. Mede door deze daling was de inflatie in augustus 0,7 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Goedkoper

Hoewel in juli het vliegen nog bijna vijf procent duurder was, zijn vliegtickets in augustus 21,6 procent goedkoper dan een jaar eerder. Daarnaast zijn pakketreizen ook een stuk goedkoper dan dezelfde maand vorig jaar. In augustus was dit 11,5 procent lager, terwijl in de maand juli de prijzen nog iets hoger dan in 2019 lagen.

Ryanair

Eerder deze maand had stuntte Ryanair al met haar prijzen. Zo bleek een reis van Eindhoven naar Dublin slechts vijf euro te zijn. Voor andere bestemmingen waren eveneens lage prijzen te zien.