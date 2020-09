Airbus noteert één bestelling in augustus

Airbus heeft in augustus slechts één nieuwe bestelling binnengehaald, zo meldt de vliegtuigbouwer. Het bestelde toestel, een ACJ320neo, is de VIP-versie van de reguliere A320neo.

Annuleringen

In totaal zijn er dit jaar 370 vliegtuigen besteld bij Airbus. Voor 67 van deze vliegtuigen werd de bestelling echter geannuleerd waardoor er 303 bestelde vliegtuigen overblijven. In augustus 2019 verkocht Airbus nog zestien vliegtuigen.

Orderboek

Voorlopig zit Airbus nog niet om werk verlegen, op 31 augustus stonden er nog bestellingen open voor 7.501 vliegtuigen. De vliegtuigbouwer moet nog 524 A220’s, 6091 toestellen van de A320-reeks, 319 A330’s, 558 A350 XWB’s en negen A380’s leveren.

Shows

Dat er in augustus weinig vliegtuigen worden besteld is geen toeval. Luchtvaartmaatschappijen maken hun orders vaak pas bekend op vliegshows of op andere speciale gebeurtenissen. Aangezien er in augustus geen dergelijke evenementen worden georganiseerd is de zomermaand over het algemeen vrij rustig qua bestellingen.