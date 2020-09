Alternatief programma rondom ‘Market Garden 2020’

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is er dit jaar geen grootschalige herdenking van de operatie Market Garden. Defensie oefent deze maand echter wel met parachutisten.

Op haar website schrijft de gemeente Ede dat de herdenking op de Ginkelse Heide in besloten kring en in aangepaste vorm plaatsvindt. De luchtlandingen en het publieksprogramma gaan niet door. In plaats daarvan zijn er diverse andere activiteiten. Zo is de Airborne-herdenking op 19 september live te volgen via Omroep Gelderland.

Paratroopers verlaten C-130 transportvliegtuigen na gecancelde dropping © Leonard van den Broek

Sluitstuk

Defensie organiseert in september de jaarlijkse oefening Falcon Leap. De massale luchtlandingen op de Ginkelse Heide vormen hiervan het sluitstuk. Hoewel deze herdenkingssprong met honderden parachutisten niet doorgaat, gaat de oefening in aangepaste vorm wel door.

Oefening

De oefening Falcon Leap 2020 loopt van 7 tot 17 september. Een woordvoerder van de vliegbasis Eindhoven liet weten: “De eerste week staat in het teken van cargo drops en de tweede week van para drops. We gebruiken verschillende dropzones in Nederland welke om veiligheidsredenen niet bekend worden gemaakt.”

Parachutisten uit een Nederlandse C-130 ©Leonard van den Broek

Cargodrop door Nederlandse C-130 Hercules © Daniel Ravenswaay

Eindhoven

Vanaf de vliegbasis Eindhoven nemen verschillende transportvliegtuigen deel aan de oefening. Naast een Nederlandse C-130 Hercules, zijn dat ook Herculessen uit Frankrijk, Amerika en België. Verder doen een Duitse Transall en M28 Skytruck, en een Shorts SC7 Skyvan uit Tsjechië mee.

USAF C-130H Hercules landt op Eindhoven na Market Garden 2018 © Leonard van den Broek

Belgische C-130H Hercules op Eindhoven bij Market Garden 2018 © Leonard van den Broek