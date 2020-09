Gecrashte NH90-helikopter geborgen in Curaçao

De NH90-helikopter die 19 juli in het Caribisch gebied was neergestort is woensdagmiddag geborgen in Curaçao. Het wrak wordt nu per schip naar Nederland vervoerd om de toedracht van de crash verder te onderzoeken.

Berging

De helikopter is afgelopen dagen door een civiel-militair team in twee delen boven water gehaald. Het staartstuk lag op ongeveer 450 meter diepte in de zee nabij Aruba. Met het bergingsschip Volantis is dit als eerst geborgen. De romp lag circa honderd kilometer in de wateren van Venezuela op bijna anderhalve kilometer diepte en is daarna geborgen. De gehele operatie is uitgevoerd in het bijzijn van een inspecteur van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD)

Crash

Medio juni stortte de NH90-helikopter neer waarbij twee militairen om het leven kwamen. Het toestel crashte op ruim twaalf kilometer afstand van de kust van Aruba. In eerste instantie bleef de romp nog drijven waarna het richting Venezuela is gedreven.

Het wrak komt eind deze maand aan in Nederland waarna de IVD verder onderzoek gaat doen naar de toedracht van de crash.

Bergingsschip Volantis © Defensie