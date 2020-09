Learjet Vliegavonturen – door Greg Madonna | Advertorial

Vliegen met een snelle businessjet

Hoe is het vliegen in één van de snelste businessjets ter wereld? En waar kun je allemaal terechtkomen als charterpiloot? Hoe pas je je aan bij hele diverse opdrachtgevers? En wat doe je bij onverwachte omstandigheden? Welke fijne kneepjes leer je die elke piloot en ook de niet-vliegende lezer interessant zullen vinden?

Greg Madonna begon als jonge vlieger, zonder enig idee wat hem te wachten zou staan. Heeft ondertussen rijke en soms bijzonder spannende ervaring opgedaan op diverse continenten, en schrijft daar heel onderhoudend over.

Ondertussen al jaren piloot bij een grote Airline, weet hij bijzonder goed te vertellen hoe het was in de jaren 70 en daarna, toen chartervluchten met een Learjet nieuw was, en de vliegvelden waar je moest landen daar nog niet altijd op waren ingesteld, en de organisatie er omheen nog lang niet zo strak geregeld was als nu.

There and back again was niet vanzelfsprekend, maar moest wel vanzelfsprekend uitgevoerd worden. En niet vertellen wat je onderweg allemaal meemaakte, risico’s voor lief nemen, en zorgen dat je passagiers een ‘zorgeloos vip-reizen’ gevoel er aan overhielden. In elke cultuur en bij elke bestemming.

Eén van onze redacteurs heeft het manuscript gelezen en zijn eerlijke opinie gegeven, te vinden op “The Learjet Diaries” door Greg Madonna | Boekrecensie en via de afbeelding hieronder.

Zijn boek “The Learjet Diaries – A coming of Age Story” in de Engelse taal is ondertussen net uit en als paperback en e-book verkrijgbaar op Amazon.