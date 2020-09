Nederlandse luchtmacht weer verantwoordelijk voor beveiliging luchtruim

Vanaf aankomende donderdag tien september tot en met veertien januari 2021 is de Nederlandse luchtmacht weer verantwoordelijk voor de beveiliging van het luchtruim boven de Benelux.

Beveiliging

De beveiliging van het luchtruim is een gezamenlijke taak van Nederland en België. De komende periode ligt deze taak weer bij de Nederlandse luchtmacht. Vanaf donderdag tien september tot en met veertien januari staan er permanent twee F-16 jachtvliegtuigen paraat. De taken worden over vliegbasis Volkel en Leeuwarden verdeeld.

QRA

De zogenoemde ‘Quick Reaction Alert’ (QRA) komt in actie wanneer een vliegtuig het luchtruim van de Benelux binnenvliegt zonder zich te identificeren. Het luchtruim wordt 24/7 vanaf station Nieuw Milligen (NL) en in Glons (BE) in de gaten gehouden waarna de QRA kan worden gealarmeerd om het vliegtuig te onderscheppen.