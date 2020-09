Waarom zitten straalmotoren tegenwoordig niet meer in de vleugel?

In de jaren ’50 maakten straalvliegtuigen hun opmars. De snelle toestellen zagen er, met motoren die in de vleugel waren geïntegreerd, echter anders uit dan zoals wij nu van straalvliegtuigen gewend zijn.

Propellers

Bij de meeste propellervliegtuigen met meerdere motoren zitten de propellers in de vleugel verwerkt. Aan deze manier van propellers bevestigen is over de jaren, van de DC-2 tot de Fokker 50, relatief weinig veranderd. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, zoals de Fokker F.VII, waarbij propellers onder de vleugel werden gehangen.

Ontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling van straalvliegtuigen voor passagiers waren er nog maar weinig vliegtuigen om bij af te kijken. De enige straalvliegtuigen die destijds bestonden waren straaljagers, waarbij de motoren op verschillende manieren werden gemonteerd. Bij de Messerschmitt me 262 werden de motoren bijvoorbeeld onder de vleugel gemonteerd, bij de Mig 9 zat de motor in de romp en bij de Gloster Meteor zat de motor in de vleugel.

Passagiersvliegtuigen

De twee beroemdste passagiersvliegtuigen met straalmotoren in de vleugels zijn de de Havilland DH 106 Comet en de Tupolev Tu-104. De Comet verloor na verschillende ongelukken de westerse markt aan Boeing, Douglas en Convair. De Tupolev Tu-104 bleef tot in de jaren ’80 in dienst en de opvolger van het toestel, de Tu-124 vloog zelfs tot in de jaren ’90.

Voordelen

Inmiddels zijn bijna alle straalvliegtuigen voorzien van motoren die onder de vleugel hangen. Door een motor onder de vleugel te hangen wordt de druk op de vleugelophanging verminderd. De vleugel, die omhoog wil, wordt weer iets omlaag gehaald door het gewicht van de motor.

De motoren hebben ook geen last van de door de vleugel verstoorde luchtstroom. Het onder de vleugel hangen van de motoren zou ook flutter, trillingen in de vleugel, tegengaan. Tenslotte zijn de motoren makkelijker te onderhouden wanneer deze niet in de vleugel of romp worden geïntegreerd.

Staart

Motoren worden ook nog wel aan de staart van vliegtuigen gemonteerd. Sommige vliegtuigen zijn te laag om een motor onder de vleugel te kunnen hangen. Een voordeel is dat de cabine relatief stil blijft als de motor bij de staart wordt gemonteerd.

Formaat

Tegenwoordig zou het geen optie meer zijn om een verbrandingsmotor in een vleugel te verwerken. De motoren van vliegtuigen worden alsmaar groter omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van ‘bypass air’, de lucht die door de motor van een vliegtuig stroomt, maar niet door de verbrandingskern komt. De ‘bypass air’ helpt bij het voortstuwen van het vliegtuig zonder dat daar verbranding voor nodig is. Om meer gebruik te kunnen maken van ‘bypass air’ worden vliegtuigmotoren steeds groter en passen deze niet meer in de vleugel van een vliegtuig.