Diamond DA50 RG ontvangt Europese certificering | Foto’s

Diamond’s nieuwe DA50 RG, een versie waarbij het landingsgestel kan worden ingeklapt, heeft de benodigde certificering ontvangen van EASA.

Levering

Nu de EASA-certificering tijdig is ontvangen kan de Oostenrijkse fabrikant naar verwachting beginnen met de eerste leveringen in het eerste kwartaal van 2021. Het toestel kan op een snelheid van 181 knopen (335 km/h) vliegen, gebruikt (volgens fabrieksgegevens) ongeveer 34 liter per uur en kan een hoogte van 20.000 voet bereiken. Er is plaats voor 5 mensen aan boord en het maximale bereik (inclusief reserve) is 1389 kilometer.

Foto’s

© Diamond Aircraft

© Diamond Aircraft

© Diamond Aircraft

© Diamond Aircraft