Video: aan boord van de lancering en de landing van een SpaceX Falcon 9

SpaceX heeft een video gepubliceerd waarin met een camera aan boord van een Falcon 9 kan worden meegekeken met de lancering en de landing van de raket.

De versnelde beelden zijn afkomstig van de lancering van de SAOCOM 1B-missie die eind augustus plaatsvond. Middels een camera aan boord van de Falcon 9-raket kan de hele lancering en de landing worden gezien. Voor SpaceX was de SAOCOM 1B-missie de eerste lancering waarbij een satelliet vanaf de oostkust van de VS in een baan over de polen van de aarde wordt gebracht.

© SpaceX