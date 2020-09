Air New Zealand zet alle 777’s aan de grond tot september 2021

Air New Zealand heeft aangekondigd alle Boeing 777’s tot in ieder geval september 2021 aan de grond te zetten.

Aan de grond

In mei kondigde Air New Zealand al aan het merendeel van haar zeven Boeing 777-300’s in ieder geval tot aan het einde van 2020 aan de grond te houden. Vier van deze 777-300’s worden geparkeerd in het Californische Victorville. De andere drie zullen in Auckland blijven staan zodat deze waar nodig weer in gebruik genomen kunnen worden.

777-200

Naast alle -300’s worden nu ook de 777-200’s geparkeerd. Deze worden later deze maand naar long term storage facilities gestuurd in Roswell (New Mexico) en Victorville. Air New Zealand heeft aangegeven voor deze locaties te hebben gekozen vanwege de weersomstandigheden aldaar. De vliegtuigen kunnen vanuit Noord-Amerika binnen zes tot acht weken weer in gebruik genomen worden.