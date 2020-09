Boeing kampt opnieuw met productiefouten in 787

Boeing kampt opnieuw met productiefouten in honderden 787 Dreamliners, zo melden verschillende media. De vliegtuigbouwer is in gesprek met de FAA over de problemen.

Productiefouten

Volgens KOMO News Radio, gestationeerd in Seattle, gaat het om een probleem in de vertical tail fin. De problemen zijn mogelijk te vinden in 680 vliegtuigen. Het is al de vierde melding van een productiefout in een Boeing 787 in de afgelopen weken.

FAA

Volgens persbureau Reuters is de FAA momenteel bezig met een “onderzoek naar de productiefouten in een aantal Boeing 787’s”. Er zijn vooralsnog geen nieuwe airworthiness directives afgegeven. Volgens Boeing gaat het om een probleem dat eind 2019 gevonden werd. Volgens het bedrijf is de veiligheid van de vliegtuigen niet direct in het geding en kunnen de problemen mogelijk in reguliere onderhoudsbeurten worden opgelost.