De Schiphol VIP Service: uw ticket naar de ultieme reisbeleving | Advertorial

In het VIP centre op Schiphol draait de wereld om u. Het is de meest exclusieve manier om via de luchthaven te reizen. Maar u hoeft geen privéjet te hebben of business class te vliegen om te genieten van extra comfort, privacy en persoonlijke aandacht. Dat ontdekken ook steeds meer zakenreizigers, celebrities en gezinnen die de ultieme luxe van een privévertrek op Schiphol ervaren. Zeker nu het VIP centre een complete facelift heeft gekregen, van niemand minder dan Marcel Wanders. Dát is pas reizen in stijl.

THE SKY IS THE LIMIT

Ultiem comfort, privacy, persoonlijke service en de perfecte ruimte voor u en uw reisgenoten. Wie van de Schiphol VIP service gebruikmaakt, wil nooit meer anders. Omdat het VIP centre van de terminal is gescheiden en u met een luxe auto voor de deur van het vliegtuig wordt afgezet, gaat de hectiek op de luchthaven volledig langs u heen. Terwijl u heerlijk ontspant, een hapje eet of ongestoord werkt, neemt het team u alle formaliteiten rond uw reis uit handen. Van inchecken tot paspoortcontrole en precies op tijd boarden. Als u in de tussentijd even wilt shoppen, loopt u het winkelgebied eenvoudig in en uit via de privétoegang.

“Mijn tip aan mensen die de VIP service voor het eerst gebruiken? Geef u over aan de ervaring! Vergeet de klok, geniet van uw tijd en vertrouw erop dat alles tot in de puntjes voor u wordt geregeld.”

Merlijn Keijzer, manager Schiphol VIP centre

RE-DESIGN DOOR MARCEL WANDERS STUDIO

Recentelijk is het VIP centre compleet vernieuwd, naar ontwerp van de internationaal gerenommeerde ontwerpstudio van Marcel Wanders. Het resultaat: Dutch design in optima forma, waarbij de Nederlandse cultuur, kunst, geschiedenis en toekomst op verrassende wijze in elkaar overlopen. Alle lounges en suites hebben een eigen sfeer en identiteit, gebaseerd op een iconische ontwerpstijl, historische periode of beroemde schilder- en kunstwerken. Zo kunt u van elk bezoek een unieke ervaring maken, of gewoon keer op keer uw favoriete ruimte reserveren.

“Met Nederlands erfgoed en cultuur als rode draad, creëerden we individuele concepten. Zo visualiseren we de inspiratie van vele generaties designers, die ons in staat stellen om de wereld creatieve geschenken te blijven geven,” aldus Marcel Wanders.

© Schiphol

VISUEEL SOUVENIR VOOR REIZIGERS

Op Schiphol neemt de Nederlandse cultuur een belangrijke plaats in. Door de samenwerking met Marcel Wanders studio, biedt een verblijf in het VIP centre nu de ultieme Dutch experience. Bij de inrichting koos de ontwerpstudio voor creaties van diverse toonaangevende en aanstormende Nederlandse ontwerpers. Ook de wisselende ku­­­­­nstcollectie bestaat volledig uit werk van Nederlands talent.

“Deze ervaring is bedoeld om mensen de Nederlandse cultuur te laten beleven. Door inzicht te bieden in de Nederlandse liefde voor schoonheid en ons gevoel voor design, geven we bezoekers een ervaring mee waardoor ze anders vertrekken dan dat ze zijn gekomen. Zie het als een mooi souvenir tijdens hun reis,” zegt creatief directeur Gabriele Chiave, Marcel Wanders studio

EXCLUSIEVE VERGADERFACILITEITEN, OOK VOOR NIET-VIPS

Zoekt u een exclusieve locatie voor een zakelijke of informele bijeenkomst op Schiphol? Dan kunt u één van de lounges in het VIP centre reserveren. Ook als u verder geen gebruikmaakt van onze VIP service. Doordat elke lounge een unieke ambiance heeft, kun u er eentje kiezen die perfect past bij uw gewenste doel en uitstraling. Ook is het mogelijk om in de verschillende lounges persoonlijke accenten aan te brengen, bijvoorbeeld op basis van de huisstijl van uw organisatie.

WETEN OF DE SCHIPHOL VIP SERVICE BIJ U PAST?

De VIP service biedt u de meest exclusieve manier om via de luchthaven te reizen, ongeacht met welke luchtvaartmaatschappij u vliegt. Kijk voor meer informatie op schiphol.nl/vip of bel 020-601 2504.

Schiphol houdt zich uiteraard aan de COVID-richtlijnen van het RIVM, en treft alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat u veilig kunt reizen.