Hoe zal het vervoer van vaccins in zijn werk gaan? | Analyse

De International Air Transport Association (IATA) roept regeringen op te beginnen met de planning van de distributie en het vervoer van coronavirus-vaccins. Er zijn mogelijk 8.000 Boeing 747’s nodig om alle doses te vervoeren. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij de distributie en het vervoer van de vaccins?

Voorbereiding

De IATA waarschuwt naast de noodzaak voor goede planning en voorbereiding voor mogelijke capaciteitsproblemen bij het vervoer van vaccins via de lucht. Vrachtvluchten spelen normaal gesproken een cruciale rol in de distributie van vaccins: zowel de levertijd als het behoud van de juiste temperatuur zijn minutieus geregeld.

“Het veilig leveren van COVID-19 vaccins wordt de missie van de eeuw voor de wereldwijde luchtvrachtindustrie,” zegt Alexandre de Juniac, Director General en CEO van IATA. “Maar het kan alleen maar door middel van zorgvuldige planning vooraf. De tijd daarvoor is nu.” De Juniac roept regeringen op om het voortouw te nemen in de samenwerking tussen alle schakelingen in de de logistieke keten.

Wat is er nodig?

Vaccins moeten vervoerd worden conform internationale regels. Zo moeten de vaccins op een gecontroleerde temperatuur blijven en op tijd geleverd worden. Momenteel is nog niet bekend wat de precieze getallen zullen zijn, zoals de aantallen vaccins, de productielocaties en de temperatuur waarop de producten vervoerd moeten worden. Wel is te verwachten dat de schaal waarop het transport zal moeten plaatsvinden ongekend groot zal zijn.

Een vaccin zou naar alle hoeken van de wereld vervoerd moeten worden. Onderweg daar naartoe moeten de vaccins ook nog eens continu gekoeld worden. Om de kwaliteit van de vaccinaties te garanderen zal de temperatuur steeds gecontroleerd moeten worden. Bovendien moeten er dus over de hele wereld gekoelde distributiecentra beschikbaar zijn. Ook is er overal getraind personeel nodig dat ervoor kan zorgen dat de vaccins snel en op de juiste temperatuur worden vervoerd.

Grenscontroles

Naast het feit dat de vaccins op kwaliteit gecontroleerd moeten worden zal ook voor beveiliging van de producten tegen diefstal en gesjoemel gezorgd moeten worden. Verder is een goede samenwerking tussen de vervoerbedrijven en gezondheids- en grensautoriteiten van cruciaal belang. Als de vaccins eenmaal vervoerd kunnen worden moeten ze vrij snel door de douane in het land van aankomst goedgekeurd kunnen worden. Dit kan nog wel eens lastiger worden dan gedacht: momenteel gelden er in veel landen allerlei restricties die er juist voor zorgen dat de verwerkingstijd oploopt. Daarbij valt onder meer te denken aan quarantainerestricties voor vliegpersoneel.

Volgens de IATA moeten regeringen op een aantal punten inzetten. Er moeten zogeheten fast track procedures komen waarmee transportvluchten extra snel kunnen doorvliegen en landen. Ook moet het vliegpersoneel worden vrijgesteld van quarantaineregels en werktijd-/urenrestricties om ervoor te zorgen dat de distributieketen dag en nacht door kan gaan. Verder moeten waar nodig aan vervoerbedrijven de vereiste rechten (zoals landingsrechten) worden verleend. De leveringen van de vaccins moeten ook prioriteit krijgen bij de verwerking om temperatuurwisselingen te voorkomen. Tot slot moeten regeringen volgens de IATA overwegen om importtarieven tijdelijk buiten werking te stellen.

En hoe zit het met de vliegtuigen?

De mogelijke hoeveelheid vaccins is gigantisch. Als er voor alle 7,8 miljard mensen één dosis vervoerd zou moeten worden, dan zouden er 8.000 Boeing 747’s in vrachtuitvoering nodig zijn om alle vaccins te vervoeren. Daar komt nog bij dat veel luchtvaartmaatschappijen vanwege de coronacrisis grote vliegtuigen, met name 747’s, hebben uitgefaseerd, verkocht of in de woestijn hebben opgeslagen. Wereldwijde vluchtnetwerken en vluchtcapaciteiten zijn aanzienlijk verkleind.

“Zelfs als we ervan uitgaan dat de helft van alle vaccins per land kan worden vervoerd, dan zal de luchtvrachtindustrie nog steeds voor haar grootste transportuitdaging ooit staan. Regeringen moeten bij het plannen van hun vaccinatieprogramma’s extra rekening houden met de gelimiteerde beschikbare luchtvrachtcapaciteit. Als grenzen gesloten blijven, vloten aan de grond blijven staan en meer personeel ontslagen wordt, zal de capaciteit om levensreddende vaccins te leveren behoorlijk aangetast worden,” zegt De Juniac.

Conclusie

Al met al zijn we er nog niet als er al een vaccin ontwikkeld wordt. Er komt nog heel wat kijken bij de distributie en het veilige en snelle vervoer van zulke vaccinaties. Het is nog maar de vraag in hoeverre de luchtvaartindustrie, een van de hardst door de coronacrisis geraakte sectoren, de enorme hoeveelheid gevraagde capaciteit kan leveren. Het antwoord op die vraag wordt alleen maar onzekerder naarmate luchtvaartmaatschappijen moeten blijven snijden in personeel en vliegtuigen.