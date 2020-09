Luchtballonnen geland op kruispunt en in woonwijk Noord-Brabant

In een woonwijk in Eindhoven en op een kruispunt in Den Bosch zijn twee luchtballonnen geland.

Oponthoud

Op meerdere plekken in Nederland moesten gisteren luchtballonnen op opmerkelijke plekken landen. De reden daarvoor is waarschijnlijk een wegvallende dan wel draaiende wind. In Den Bosch werd de ballon neergezet op een druk kruispunt waardoor enig oponthoud werd veroorzaakt. De eigenaar van de ballen zegt tegen het Brabants Dagblad er vanwege de onverwachts draaiende wind een keuze gemaakt moest worden: “Anders moesten we de hele stad over vliegen.”