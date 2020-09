Neemt het noodlijdende Air Canada alsnog Air Transat over?

De Canadese charter maatschappij Transat A.T. Inc. heeft opnieuw de sluitingsdeadline van de overname door Air Canada uitgesteld, te midden van toenemende vragen over de toekomst van de deal van 720 miljoen Canadese dollars. Air Transat, de derde grote luchtvaart maatschappij van Canada, en tot vorig jaar een lucratieve onderneming, stond op het punt zich te laten overnemen door de nummer één: Air Canada.

Uitstel

De overeenkomst tot overname door Air Canada die in augustus 2019 door de aandeelhouders van Transat A.T. is goedgekeurd, stelt beide partijen in staat driemaal de datum uit te stellen waarop beide partijen kunnen weglopen als de deal niet is afgerond.

Annulering

Aangezien het besluit van de Europese Unie nu wordt verwacht rond 11 december, en er geen vastgestelde datum is voor het besluit van Canada, is het doorgaan van de overname nog onzeker. Als er op 27 december geen overeenkomst is gesloten, zal de deal worden geannuleerd.

Koers

De aandelenkoers van Transat AT daalde op de Toronto Stock Exchange tussen mei en september van 16.40 Canadese dollars tot ongeveer 5,30 dollar en is inmiddels verder gedaald tot rond de 5.00 dollar, ruim onder de 18 dollar die Air Canada was overeengekomen te betalen in 2019. Deze dramatische daling zette in in in maart als gevolg van de corona epidemie.

Ontslagen

Werkmaatschappij Air Transat stopte in april met vliegen en ontsloeg een groot deel van haar personeel, maar hervatte onlangs een klein aantal vluchten.

Verlenging

Air Canada-woordvoerder Peter Fitzpatrick bevestigde dat de fusiedatum is verlengd, maar ging niet in op vragen over hoe de pandemie de businesscase voor de deal heeft veranderd.

Air Canada

Air Canada heeft zelf genoeg zorgen aan haar hoofd: men heeft 20.000 mensen ontslagen – meer dan de helft van het personeelsbestand – en heeft een groot deel van haar vluchtschema geannuleerd. De luchtvaartmaatschappij heeft onlangs enkele routes toegevoegd, maar is gestopt met het bedienen van verschillende kleine gemeenschappen binnen ruraal Canada.

Reisrestricties

Calin Rovinescu, CEO van Air Canada, was een uitgesproken voorstander van het openen van grenzen en het opheffen van reisbeperkingen, en zei dat de heersende regels het herstel van de sector belemmeren. De luchtvaartmaatschappijen wijzen op verhoogde inspanningen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Waarde

Kortom: de waardebeoordeling van Transat A.T. is danig veranderd en zal derhalve opnieuw moeten worden geanalyseerd en vastgesteld, voordat de overname plaats kan vinden. Air Transat meldde een verlies van 132 miljoen Canadese dollars over de maanden mei-juli, over diezelfde periode verminderde de omzet tot 9.5 miljoen, een mager resultaat in vergelijking tot de 1.3 miljard over diezelfde periode vorig jaar.

Steun

Inmiddels zijn ruim 4.000 van de circa 5.000 personeelsleden van Air Transat ontslagen, maar 2.000 van hen konden opnieuw worden aangenomen onder een salaris ondersteuningsprogramma van de Canadese overheid. Transat AT heeft de de Canadese overheid nu om verdere financiële steun gevraagd omdat het niet duidelijk is of potentiële partner Air Canada in staat is bij te springen.

Deze bijdrage is in september 2020 geschreven voor Up in the Sky door Evert Schaap