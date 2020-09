De B747 Jumbojets van KLM! | Column Goof

U kent de looping wel. Bij deze moeder van alle aerobatic maneuvers begint een vliegtuig op een denkbeeldige wijzerplaat op zes uur, en komt daar uiteindelijk ook weer terecht.

Bij de wat minder bekende Cuban begin je ook op zes uur. Maar dan geef je op twee uur een tikje naar rechts tegen de knuppel. En dan vlieg je opeens niet meer op de kop! Je duikt in een rechte lijn naar een denkbeeldige twééde wijzerplaat. En daar sluit je ook weer op zes uur op aan. En dan doe je het truukje nogmaals.

De verticale acht die je zodoende in de lucht schrijft kun je in principe eindeloos herhalen. Heel mooi en symbolisch (dank, Proeflezer Erwin!) zet je zodoende het wiskundige teken voor ‘eindeloos’ in de lucht.

De Cuban is mijn favoriete figuur. Je draait namelijk om twéé assen, en je probeert dat zo vloeiend mogelijk te doen. Superleuk: eerst de wereld zien verdwijnen, en vervolgens achter je weer zien opdoemen. En net op het juiste moment je neus stilzetten op dat ene witte bruggetje, en om je as draaien. Zodat het Twentekanaal weer precies recht onder je ligt. Prachtig.

Wat heeft dit alles met de KLM en Jumbojets te maken? Welaan: de rekenmeesters van deze internetsite vertellen me altijd dat kopregels die de woorden ‘KLM’ en ‘Jumbojet’ bevatten verreweg het meest aangeklikt worden. Vandaar dat u dit gelezen hebt.

Additional facts

Proeflezer Erwin: “Eindeloos herhalen…dat kan kloppen want de figuur doet ook sterk denken aan het wiskundige symbool voor ‘oneindig’!”

De Cuban is de Möbius-strip van de aerobatics. Elke vijfjarige met een schaar en een strook papier kan in tien seconden zo’n strip maken, maar talloze wiskundigen piekeren zich al vierduizend jaar lang de koppen kaal over de mathematische theorieën erachter.

Maurits Escher, u weet wel, die van de vliegende zwanen op Schiphol, vond de Möbius strip ook reuze fascinerend. Die liet er mieren overheen lopen. Maar dat prachtige plaatje mag ik niet afbeelden bij deze tekst, want anders krijg ik een brief van een Boze Advocaat, die gespecialiseerd is in Intellectueel Eigendom. De Escher-erfgenamen willen zo veel mogelijk geld uit hun opa persen, zo lang het nog kan. Een vriend van me heeft nog wiskundeles van Escher gehad, beweerde hij altijd. En ik heb weer veel van hèm geleerd, dus in feite heb ik nog een beetje les van Escher gehad.

De Immelmann is vergelijkbaar met de Cuban, maar daar draai je op twaalf uur alweer op je kop, en dan vlieg je dus opeens helemaal de andere kant op. Die moet je wat sneller inzetten (320 inplaats van 300), omdat de energie bovenin er vrijwel uit is. Je kunt er wel lekker bijdenken dat je de Rode Baron bent, die op deze slimme manier een Sopwith Camel afschudt, omdat hij van een zekere Max in het Offizierskasino over dit trucje gehoord had.

De spin blijft een soort vliegende noodsituatie, en ik kan niet honderd procent lol beleven aan een vliegtuig dat maar voor vijftig procent vliegt.

Beetje jammer is dat kopregels met rampen en problemen nog vaker aangeklikt worden dan die met KLM. Niet een vaststelling om vrolijk van te worden.

Proeflezer Menno meldt dat ik een vorm van riooljournalistiek toepas, die de naam clickbait draagt. Wikipedia zegt: het gebruik van een misleidende, sensationele titel van een artikel, in een poging om de lezer tot een ‘klik” te verleiden en zo meer inkomsten uit internetreclame te genereren.

Proeflezer Hans heeft ook een favoriete figuur, die hij volgens mij bij voorkeur niet boven de bebouwde kom uitvoert: “Zou je voor de grap eens een T6 in een super steile linkerbocht moeten trekken en net zo lang aan die tachtig centimeter lange knuppel moeten sleuren totdat je het van Bernoulli gewonnen hebt en je in een accelerated stall terecht gekomen bent. Reageert ie heel interessant op: van je negenentachtig graden linkerbocht gooit ie spontaan de neus omhoog, de rechter vleugel houdt er compleet mee op en in een tijdsbestek van 0,7 seconde ligt het logge bakbeest in een spin rèchtsom. Terwijl jij je koptelefoon van de grond probeert op te rapen omdat die van je kop af gevlogen is toen je hoofd tussen je knieën doorschoot, je totaal beduusd afvragend wat er nou net gebeurd is.”