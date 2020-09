Nederlandse F-16’s oefenen met Amerikaanse luchtmacht

De Amerikaanse luchtmacht heeft foto’s vrijgegeven van een oefening met de Britse, Nederlandse en Amerikaanse luchtmacht. ‘Point Blank 2020-4’ vond afgelopen week plaats, grotendeels boven de Noordzee.

De oefening wordt omschreven als een “terugkerende, goedkope oefening om de tactische vaardigheid te vergroten en de collectieve inzet voor regionale veiligheid te demonstreren.”

Nederlandse F-35’s

Naast Nederlandse F-16’s en F-35’s, namen F-35’s en Typhoons van de Royal Air Force en diverse Amerikaanse toestellen deel aan de oefening. USAF B-52 bommenwerpers opereerden vanaf de Britse vliegbasis RAF Fairford, Amerikaanse F-16’s vanaf hun thuisbasis Aviano in Italië. Ook F-35B’s van het Amerikaanse marinierskorps, tijdelijk gestationeerd op RAF Marham, namen deel aan de oefening.

Uitdagen

Group Captain Chris Layden, basiscommandant van RAF Lossiemouth, lichtte toe: “Onze Typhoons kregen de rol van oefentegenstander, tegenover de ‘vijfde generatie’ F-35’s van de Royal Air Force, US Marines en de Nederlandse luchtmacht. Wij simuleerden de tactiek en de dreiging van een mogelijke vijand. We hebben zo onze collega’s flink uitgedaagd in een serie van complexe luchtgevechten, om de vaardigheden van de betrokken vliegers te testen. De piloten van de F-35’s hebben echt tot het uiterste moeten gaan.”

Bondgenoten

Majoor Marleen Molema, woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht: “We waarderen de uitstekende kans die Point Blank ons biedt om de samenwerking met onze NAVO-bondgenoten te behouden en te verbeteren.” De oefening wordt meerdere keren per jaar georganiseerd, met wisselende deelnemers. De Royal Air Force organiseert Point Blank samen met het Amerikaanse 48th Fighter Wing (USAF), dat in Groot-Brittannië is gestationeerd.