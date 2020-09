Love is in the air | Boek

Auteur Renske Dragt haalde met haar boek het RTL Nieuws. Interviews en lovende recensies volgden. Het boek heeft een eigen website en op social media dook het overal op. De eerste druk was in no time uitverkocht. Met ‘Love is in the air. Hoe een vlucht mensen met elkaar verbindt’ moet dus wel iets bijzonders aan de hand zijn. En dat in een tijd waarin de luchtvaart het stevig voor de kiezen krijgt. Hoogste tijd voor een kennismaking.

Vluchten

De kern van het boek bestaat uit 33 hoofdstukken, die evenzoveel vluchten beschrijven waarop de auteur werkzaam was als KLM-stewardess. De vluchten, die vrijwel allemaal beginnen of eindigen in Amsterdam, zijn uitgedrukt in drie letterige airport codes. Origineel, maar gelukkig is achterin het boek een lijst opgenomen waarin de bestemmingen voluit zijn geschreven. Niet elke lezer en reiziger zal direct KIX, CTG en EZE herkennen. Alle hoofdstukken zijn voorzien van een passende spreuk. Daarbij heeft Dragt uit uiteenlopende bronnen geput, van Julius Caesar tot Charlie Chaplin en van de bijbel tot Franklin D. Roosevelt.

Studie

Renske Dragt heeft na haar studie antropologie gewerkt bij farmaceutische bedrijven. Daarna koos ze voor een baan als KLM stewardess. Wie denkt dat cabin attendants veelal wat lager opgeleid zijn en nauwelijks in staat om een vreemde taal te spreken heeft het mis. Bij KLM heeft ruim 70% van het cabinepersoneel een HBO- of universitaire studie als achtergrond. Dat kan niet van elke vlieger gezegd worden. Om medische redenen heeft Dragt onlangs na 14 jaar met pijn in haar hart een punt achter haar carrière in de lucht moeten zetten. Ze is zich aan het oriënteren op het vervolg van haar loopbaan.

Pieken

‘Love is in the air’ is een heerlijk boek. Met humor en de nodige zelfspot verhaalt de auteur van de hoge pieken en diepe dalen van het stewardessenbestaan. Opmerkelijk scherp is haar observatievermogen waardoor ze passagiers en bemanning nauwgezet kan beschrijven in af en toe doldwaze situaties. Piraten piloten, een passagier met alleen een onderbroek aan, een behekste collega, deprimerende eenzaamheid, spetterende crewparty’s, van alles komt voorbij.

Verbinding

Het leuke van het boek is echter dat het niet bij deze oppervlakkige bovenlaag blijft. Met haar empathie schakelt Dragt moeiteloos naar een dieper niveau, waarbij het centrale thema verbinding is. Dan komt emotie om de hoek kijken. Zoals bij het aandoenlijke verhaal over het 40 jaar getrouwde echtpaar op de terugvlucht naar San Francisco. Het geheim van hun huwelijk: elke dag samen een kopje thee drinken. Verbinding is iets wat wij allen, binnen en buiten de luchtvaart werkzaam, nodig hebben. Zeker in de huidige onzekere tijden.

Vraag

Het boek is een dikke aanrader voor iedereen die wel eens gevlogen heeft. Of dat van plan is weer te gaan doen. Voor een klein prijsje heb je straks een leuk cadeau voor de feestdagen. Lees elke dag een vlucht, dan doe je er lekker lang over. En als je het boek uit hebt rest slechts één vraag: is antropologie niet de gedroomde vooropleiding voor een carrière in de internationale luchtvaartdienstverlening?

Naar aanleiding van:

Love is in the air. Hoe een vlucht mensen met elkaar verbindt, door Renske Dragt

Paperback, 246 bladzijden

15,– euro

www.loveisintheair.nu

© Renske Dragt