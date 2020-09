Mojave Airport, meer dan een vliegtuigkerkhof | Fotolongread

In een voorgaand artikel werd beschreven hoe Mojave Airport is uitgegroeid tot opslagplaats van verkeersvliegtuigen. Hoewel de Amerikaanse defensie in 1961 het vliegveld al verliet, is het nooit rustig en stil geweest op Mojave.

Sinds de jaren ’70 zijn steeds meer luchtvaartbedrijven naar Mojave Airport gekomen. De locatie is uitermate geschikt voor het uitvoeren van vliegtesten. Veel experimentele toestellen van Scaled Composites, het bedrijf van Burt Rutan, maakten vanaf Mojave hun eerste vlucht.

Een MB326M Impala van de NTPS in 1997 © Leonard van den Broek

Testpiloten

De ‘National Test Pilot School’ kwam in 1981 naar Mojave. Het is de enige civiele school in Amerika voor testpiloten. De NTPS biedt cursussen en opleidingen aan op het gebied van testvliegen. Ook werkt de NTPS in opdracht van onder meer de USAF en NASA. Ze hebben een eigen vloot met verschillende ex-militaire toestellen, waaronder enkele MB326 Impala’s (voormalige lestoestellen van de Zuid-Afrikaanse luchtmacht), een MiG-21 en een T-38 Talon.

Voormalige Zuid-Afrikaanse luchtmacht Impala’s, in opslag op Mojave © Leonard van den Broek

Drones

Edwards Air Force Base, een belangrijke testbasis van de USAF en NASA, ligt op 30 kilometer van Mojave. Mede hierdoor vestigden zich ook bedrijven die in opdracht werken van defensie. Zo begon in 1975 Flight Systems, Inc met het bouwen van ‘drones’ voor de Amerikaanse luchtmacht – alleen waren dit andere onbemande toestellen dan we nu kennen.

Canadair CL.13 Sabre 52-3338, met nog leesbare titels ‘CAF’ (Canadian Air Force) © Leonard van den Broek

Oplossing

Het Amerikaanse leger en de Amerikaanse luchtmacht waren begin jaren ’70 op zoek naar Full Scale Aerial Targets (FSAT), oefendoelen met het formaat van een echt vliegtuig. Oude straaljagers ombouwen, zodat ze ook onbemand en op afstand bestuurbaar konden vliegen, bleek de goedkoopste oplossing. De F-86 Sabre, veelal afdankertjes van de Canadese luchtmacht, bleek hiervoor zeer geschikt.

Negen levens

Canadair Sabre Mk.5 met staartnummer 23338 heeft een bijzondere geschiedenis. Het begon zijn carrière bij de Canadese luchtmacht. In de jaren ’80 vloog het zeker dertien onbemande vluchten als oefendoel. Negen keer werd het beschoten door luchtdoelraketten vanaf de grond, en al deze keren miste de raket. Sindsdien kreeg het toestel de bijnaam ‘Black Cat’. Na veel omzwervingen werd het toestel in 2015 aangekocht om te worden gerestaureerd. Het staat nu tentoongesteld in het Cold War Museum in het Canadese Calgary.

QF-106B Delta Dart op Mojave in 1997. Dit toestel is aan zijn noodlot ontsnapt en staat nu in een museum op de vliegbasis Edwards © Leonard van den Broek

Kerkhof

Toen de F-86’s begonnen op te raken, ging men over op F-100 Super Sabres en F-106 Delta Darts. De meeste hiervan kwamen van ‘dat andere vliegtuigkerkhof’: AMARC bij Davis-Monthan in Arizona, waar de Amerikaanse defensie afgedankte vliegtuigen opslaat. Flight Systems gebruikte zelf ook een paar F-100’s, als testvliegtuig en als doelsleper. Enkele hiervan hebben nog jarenlang op Mojave opgeslagen gestaan.

F-100A Super Sabre, in opslag op Mojave in 1999. In de jaren ’80 was dit de ‘poortwachter’ op Mojave © Leonard van den Broek

Oefendoel

Begin jaren ’90 werd overgeschakeld op de F-4 Phantom als FSAT oefendoel. Uiteindelijk zijn er in bijna 40 jaar tijd op Mojave honderden straaljagers omgebouwd door Flight Systems, dat later Tracor Flight Systems werd. In 1999 werd het bedrijf overgenomen door BAe Systems. In 2013 werd de allerlaatste Phantom door BAe Systems omgebouwd tot oefendoel.

Deze F-4D Phantom werd tot 2003 door Tracor Flight Systems/BAe Systems gebruikt voor test- en trainingsdoeleinden © Leonard van den Broek

Een QF-4G Phantom op Mojave wordt opgestart voor een (bemande) testvlucht, op een vroege ochtend in april 1997 © Leonard van den Broek

Besturing

Meer dan 300 F-4 Phantoms zijn door Tracor/Bae Systems omgebouwd tot QF-4 ‘drone’. Conversie tot onbemand, op afstand bestuurbaar doel was niet heel eenvoudig. Per toestel kostte het ombouwen $800.000 en nam het ongeveer vier maanden in beslag. In de neus werden de radar en bewapening vervangen door een besturingssysteem.

Een F-4G Phantom, net gearriveerd op Mojave om tot ‘drone’ te worden omgebouwd © Leonard van den Broek

Een F-4G Phantom na ombouw tot ‘drone’, zichtbaar aan de behuizing op de rug, de witte sensoren op staart en vleugeltips en de rode beschildering © Leonard van den Broek

Raak

Verder werd een scoresysteem ingebouwd, dat bijhield hoe dichtbij een raket is gekomen (en dus wel of niet ‘raak’ had geschoten). De sensoren hiervoor zijn zichtbaar als kleine witte ‘antennes’ op staart en vleugeltip. Op de rug van het toestel kwam een uitstulping, waarin een transponder werd geplaatst. Hiermee kon de positie van het toestel worden bepaald. Verder werden de staart en vleugeltips van alle QF-4 Phantoms rood geschilderd.

’s Ochtends vroeg op Mojave staan twee QF-4G Phantoms gereed voor een bemande testvlucht © Leonard van den Broek

Piloot

Hoewel de Phantom drones zonder piloot konden vliegen, bleef de cockpit gewoon intact. Testvluchten tijdens de ombouwfase werden gewoon uitgevoerd door piloten van Tracor. Maar ook na aflevering aan de USAF werden nog veel bemande vluchten uitgevoerd. Tijdens testvluchten van het besturingssysteem, trainingsvluchten voor de vliegers en vluchten als doel voor ‘niet-dodelijke’ wapensystemen was er altijd een piloot aan boord. Alleen als er met ‘live’ raketten werd gevuurd op de drones, was er geen piloot aan boord. Bijna alle QF-4 Phantoms zijn zo aan hun einde gekomen.

Drie KC-135R tanktoestellen staan ‘in de wachtrij’ op Mojave, om de Pacer-CRAG update te ondergaan © Leonard van den Broek

Tanker

Naast het ombouwen van straaljagers tot ‘drones’ heeft BAe Systems ook andere projecten gedaan voor de Amerikaanse defensie. Zo werden tussen 1999 en 2002 alle USAF KC-135 tankers op Mojave voorzien van GPS, nieuwe radar en navigatiesysteem (het Pacer-CRAG programma). Dit maakte een navigator als bemanningslid overbodig.

Honderden

Inmiddels worden nu F-16’s omgebouwd tot vliegende schietschijf, maar niet op Mojave. Helaas voor BAe, won Boeing het contract hiervoor met de Amerikaanse defensie. De F-16’s worden nu in Florida geschikt gemaakt als FSAT.

Twee QF-4G Phantoms op het platform van Mojave in 1998. Ook toen stonden er al veel verkeersvliegtuigen opgeslagen © Leonard van den Broek

De haaibek is een overblijfsel van de operationele dienst van deze Phantom. Boven de vleugelwortel is onderdeel van het drone-besturingssysteem zichtbaar (de rechthoekige ‘doos’) © Leonard van den Broek

Ook dit kun je tegenkomen op Mojave. Deze F-100C Super Sabre was een jarenlang restauratieproject en staat nu in een museum in Chino © Leonard van den Broek

Deze TA-3B Skywarrior stond eind jaren ’90 een paar jaar in opslag op Mojave. Op de achtergrond zijn onder meer twee TWA 747’s te zien. © Leonard van den Broek

‘Save the Whale!’. De beloning voor wie dit artikel helemaal uitleest: een walvis in de woestijn! De A-3 Skywarrior was het grootste toestel dat door de US Navy operationeel vanaf de vliegdekschepen is ingezet. Vanwege zijn omvang kreeg de Skywarrior als bijnaam ‘The Whale’. Oorspronkelijk bedoeld als bommenwerper, maar in latere jaren vooral gebruikt als tanker en voor elektronische oorlogsvoering. Na pensionering bij de US Navy in 1991 ging een aantal Whales over naar civiele bedrijven met contracten voor defensie. Eind jaren ’90 stonden een paar Skywarriors opgeslagen op Mojave, nadat hun eigenaar failliet ging. Defensiebedrijf Raytheon heeft deze TA-3B, samen met een paar andere Skywarriors, vervolgens weer in gebruik genomen. Ze werden gebruikt voor testen van radars. Wat er uiteindelijk met deze ‘Whale’ gebeurt is, valt niet meer te achterhalen.