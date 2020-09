Griekse premier bevestigt aankoop Franse Rafales

Griekenland is van plan om de komende jaren forse investeringen te doen in defensie. Dit heeft Griekse premier Mitsotakis bekend gemaakt in een toespraak op een handelsbeurs in Thessaloniki, afgelopen zaterdag.

Eerdere berichten over de aankoop van Franse Rafale gevechtsvliegtuigen zijn nu door Mitsotakis bevestigd. Voor de Griekse luchtmacht worden achttien Rafales besteld bij het Franse Dassault.

Versterken

Naast vliegtuigen wil Griekenland vier marinefregatten aanschaffen en 15.000 extra militairen in dienst nemen. Voor de vier fregatten worden vier Amerikaanse Sikorsky MH-60R boordhelikopters besteld. Verder wil Mitsotakis de Griekse defensie-industrie versterken, door scheepswerven te moderniseren en de luchtvaartindustrie te reorganiseren.

Spanningen

De afgelopen weken liepen de spanningen tussen Turkije en Griekenland steeds verder op. Aanleiding hiervoor waren proefboringen naar olie- en gasvoorraden in de Middellandse zee door een Turks onderzoeksschip. Beide landen botsen al langer met elkaar, onder meer over maritieme rechten in de Middellandse zee. Turkije maakt aanspraak op wateren die volgens internationaal recht bij Griekenland en Cyprus horen.

Defensie-uitgaven

Frankrijk kiest in dit conflict openlijk de kant van de Grieken, terwijl Duitsland probeert te bemiddelen. Tegelijkertijd zijn Duitsland en Frankrijk al jarenlang grote leveranciers van defensiematerieel aan Griekenland. Griekenland is één van de weinige NAVO-landen die meer dan 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) uitgeeft aan defensie en daarmee aan de ‘norm’ voldoet. De Griekse defensie-uitgaven krijgen ook kritiek, omdat de Griekenland sinds 2010 veel economische steun ontving van Europa.