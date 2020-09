KLM verruimt voorwaarden voor refundable voucher

KLM probeert het voor haar klanten aantrekkelijker te maken om een ticket bij de maatschappij te boeken. Dit doet ze door de voorwaarden voor de aanvraag van een voucher of cash refund te verruimen.

Alle vliegtickets

Vanaf nu mogen KLM-klanten kosteloos en ongeacht de reden een refundable voucher aanvragen voor KLM-vliegtickets met een gepland vertrek voor of op 31 maart 2021. Het is dus niet langer beperkt tot vluchten die vanwege corona geannuleerd worden. Een klant kan zelf (binnen de hierboven genoemde termijn) zijn/haar vlucht annuleren. Klanten hebben vervolgens de keuze om met deze voucher een nieuw ticket te kopen of een refund aan te vragen.

Meer flexibiliteit

“We merken dat veel mensen wel willen reizen, maar aarzelen om te boeken door de onzekere tijden en de constant veranderende reisadviezen. Wij begrijpen dit en bieden daarom onze klanten met deze maatregel flexibiliteit. Deze nieuwe maatregel geldt natuurlijk ook voor klanten die al een KLM-ticket of reisvoucher in bezit hebben. We verwachten dat deze extra zekerheid en flexibiliteit consumenten het vertrouwen geeft om weer te gaan boeken en vliegen met KLM ‘’, aldus Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience.