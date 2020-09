Lufthansa-personeel in Oktoberfest-kledij

Ondanks dat Oktoberfest, het jaarlijkse volksfeest in München, dit jaar geen doorgang kan vinden vanwege de corona crisis, zal Lufthansa haar crew uitdossen in traditionele kleding op een select aantal vluchten.

In de lucht

Als hommage aan het Duitse feest zal het cabinepersoneel tijdens een vlucht naar New York op 22 september gekleed gaan in traditionele Dirndl outfits. De vlucht naar Newark is de enige longhaul bestemming die in deze samenstelling zal worden uitgevoerd. Binnen het Europese netwerk kunnen passagiers tussen 21 en 25 september aan boord van Lufthansa Cityline de typische kleiding ervaren. Dit kan op vluchten vanuit München naar Kopenhagen, Helsinki, Manchester, Berlijn, Wenen, Santorini en Sylt. Aan boord van de business class wordt er in september forel met Beierse saus geserveerd en kan er een Weissbier worden besteld.

Op de grond

Ook op de grond is het personeel van de passagiersservice in terminal 2 van de luchthaven van München uitgedost in traditionele kleding. Verder zijn er in de Lufthansa Lounges op de luchthaven typisch Beierse gerechten beschikbaar zoals leverkaas, zuurkool en aardappelsalade. Ook pretzels en Oktoberfest bier mogen natuurlijk niet ontbreken.