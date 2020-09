Transavia annuleert vluchten naar de Griekse eilanden

Transavia stopt per 25 september met vliegen van/naar de Griekse eilanden vanaf alle Nederlandse luchthavens. Dit bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Redenen

De redenen voor het stopzetten van de vluchten is tweedelig. Door een verhoogt aantal coronabesmettingen in de regio is de kleurcode voor de Griekse eilanden per 8 september aangepast van code ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) naar code ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Daarnaast is er vanaf deze tijd van het jaar traditioneel een verminderde vraag vanuit de markt naar reizen naar de Griekse eilanden.

Reisadvies Griekenland per 8 september 2020 (bron: nederlandwereldwijd.nl)

Doorgang

Om klanten nog wel de mogelijkheid te bieden terug te kunnen reizen en niet te verplichten per direct de eilanden te moeten verlaten, blijft Transavia dus t/m 24 september vluchten uitvoeren. De vluchtstop zal in elk geval gelden t/m eind oktober/begin november, maar dit kan naar gelang de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis nog veranderen. Bestemmingen op het Griekse vasteland, waaronder Athene, Kalamata, Thessaloniki en Volos, zullen worden blijven aangevlogen.

Eelde

De bovenstaande maatregelen hebben ook tot gevolg dat de voorlopig laatste vlucht van Transavia vanaf Groningen Airport Eelde op 24 september zal zijn. Eerder werd al duidelijk dat de routes vanaf Groningen naar Mallorca en Heraklion niet terugkomen in het zomerschema voor 2021.