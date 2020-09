2-jarige passagier van boord gezet om niet dragen mondkapje

Een moeder is samen met haar tweejarige zoon van boord gezet tijdens een Southwest vlucht. Het kind van twee zou zijn mondkapje af hebben gezet tijdens de laatste voorbereidingen aan de gate.

Mondkapje

Aan boord van de Southwest vlucht richting Chicago benaderde het cabinepersoneel de moeder en haar zoon. De zoon zou snoep aan het eten zijn voordat de het toestel wilde gaan taxiën, zo meldt CNN. Andere media melden dat het de jongen meerdere malen zijn mondkapje af had gedaan. De mondkapjesplicht aan boord bij Southwest geldt alleen voor kinderen boven de twee jaar.

Southwest

De Amerikaanse maatschappij laat in een reactie op de berichtgeving van CNN weten niet in te gaan op het incident, maar wel contact op te nemen met de moeder “om meer te weten te komen over wat er mogelijk is gebeurd”.

Het vliegtuig is terug naar de gate gegaan waarna de familie het toestel heeft verlaten. Southwest heeft een latere vlucht aangeboden, maar die is geweigerd door de familie in verband met verschillende overstappen.