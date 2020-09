Air France-KLM pleit voor wereldwijde verplichting coronatest

Air France-KLM CEO Ben Smith gaf dinsdag tijdens een online conferentie aan te pleitte voor een wereldwijde verplichting voor een coronatest.

Testen

De topman van Air France-KLM gaf aan te hopen op een uniforme, wereldwijde aanpak. Onderdeel daarvan is het testbeleid, waarbij Air France-KLM pleit voor een verplichte coronatest. Hiermee kunnen reisrestricties en quarantaine maatregelen worden voorkomen, aldus Ben Smith.

Besmettingen

Patrick Key van EASA gaf later in de conferentie van Airlines for Europe (A4E) aan dat de luchtvaart niet bijdraagt aan nieuwe corona cases. In de laatste week van augustus waren en zeven passagiers (van de drie miljoen) aan boord van een vliegtuig die COVID-19 symptonen hadden. Dit komt neer op 0,2 passagiers per 100.000. Daarnaast zijn er geen pieken te zien in de besmettingen van medewerkers van luchthavens en airlines vergeleken met de algehele besmettingsgraad.

Slots

Naast het testbeleid gaf Ben Smith aan blij te zijn met de inzet op een verlenging van de slotwaiver nadat Walter Goetz van de Europese Commissie (EC) dit bekend maakte. De regeling moet nogmaals zes maanden duren, gedurende het hele winterseizoen van 2020/2021.

Door deze waiver kunnen luchtvaartmaatschappen tijdelijk niet gebruik maken van hun slots zonder dat ze hierbij de slots verliezen. In het begin van de corona crisis werd deze regeling opgesteld om de zogenoemde spookvluchten te voorkomen. Met de tijdelijke opschorting van de slotregels kunnen maatschappijen naar eigen inzicht hun capaciteit bepalen en aanpassen. Hiermee kunnen de waardevolle slots behouden worden zonder daarbij onnodige vluchten te hoeven uitvoeren, zo meldde Ben Smith.