CEO Exxaero ziet privéjet-markt veranderen | Interview

Het zakenjetbedrijf Exxaero is gevestigd in zowel Nederland als in Duitsland. Met zakenjets vliegen zij klanten over de hele wereld. Wij spraken in een interview met CEO Roderick Buijs en Flight Operations Manager Peter der Kinderen.

Hoe is de afgelopen tijd bij jullie verlopen?

In principe vliegen wij alleen maar bubbels. Het nieuwe woord van de samenleving. Wij vliegen families, zakenpartners die zelf al bepalen dat ze samen vliegen aangezien ze veelal uit diezelfde bubbel komen. Ze hoeven bij ons aan boord ook geen mondkapje te dragen. Je ziet dat mensen nu angstiger zijn om aan boord van lijndiensten met onbekende te zitten wat je in een privejet niet hebt.

Zaten er beperkingen in jullie operatie?

Er zaten zeker beperkingen. Wij mochten niet meer landen binnenvliegen door de vele reisrestricties, terwijl ons businessmodel voornamelijk bestaat uit vluchtcombinaties maken. Door alle corona maatregelen lukte dit niet (altijd) meer, waardoor er ook veel lege vluchten kwamen. Wel konden we mensen ophalen, waardoor we diverse repatriëringsvluchten hadden.

Ook daar zaten problemen. We mochten bijvoorbeeld in het aankomstland niet meer hotels in. Hierdoor ontstonden direct problemen met betrekking tot de werktijden van de crew.

Hoe hebben jullie dit opgelost?

We hebben op veel vluchten heavy crew moeten inzetten. Ook is gebruik gemaakt van dubbele crew. Een verse crew wordt dan opgestuurd naar een tussenstop welke het toestel overneemt. De eerste crew kan dan rusten en de tweede crew voltooid de vlucht. Dit betekende veel creativiteit met opsturen en terughalen van crews

Overigens zie je dat dit veel extra tijd kost. Waar we normaal zo’n drie uur voorbereidingstijd hebben kan het nu soms weken kosten.

Wat zorgt voor al die extra voorbereidingstijd?

Voornamelijk de vergunningen. We moesten voor elk land in Afrika die we overvlogen aparte vergunningen aanvragen. Normaal gaat dit allemaal vrij snel, maar door alle corona maatregelen waarbij er over de wereld veel mensen thuis werkte ging dit allemaal net wat stroever. Hier in Nederland hebben we de middelen ervoor, maar niet in alle Afrikaanse landen kunnen ze gebruik maken van snelle wifi, laptops et cetera.

Wij konden hierdoor ook geen zekerheid geven tegenover onze klant. Het hing allemaal af van de vergunningen, en in deze tijd merk je pas met hoeveel instanties je te maken hebt om een vlucht uit te voeren. Het heeft een enorme impact en het belang van flexibiliteit werd duidelijk.

Is de situatie nu enigszins genormaliseerd?

Wij hebben vanaf maart tot en met half april redelijk wat repatriëringsvluchten gedaan. In de weken erna tot ongeveer juni toen hadden we het vrij rustig. Voornamelijk de intercontinentale vluchten, enkele Europese vluchten bleven we vliegen.

Vanaf begin juni kwamen er versoepelingen in de reisrestricties waarna diverse landen haar grenzen open stelde. Vanaf die tijd zien we het aantal vluchten toenemen. Mensen wilde er weer op uit na de quarantaine tijd. Vanaf 1 juli ging vrijwel het hele mediterraan gebied open, waardoor het aantal vluchten enorm toenam. Met de ‘kleine’ vloot vlogen we zo’n drie keer per dag. De ‘grote’ vloot heeft echter nog wel de problemen met de reisrestricties in bijvoorbeeld Amerika, en de moeilijkheden met de vergunningen.

Waar zitten jullie voornaamste klanten?

We hebben zeer weinig directe klanten uit Nederland, dit komt voornamelijk door onze focus op de langeafstandsvluchten. Hier is onze vloot ook op ingericht die momenteel bestaat uit de Hawker Beechcraft, Cessna Citation, vier Falcon 900’s en de twee nieuwe Falcon 7X’en.

Bij onze uitbreiding in Weeze (Duitsland) van vorig jaar is het wezenlijk anders. In Duitsland zitten veel mensen met een dubbele nationaliteit wat vluchten met reisbeperkingen gemakkelijker maakt. Onze vliegtuigen in Duitsland hebben eigenlijk ook normaal doorgevlogen de gehele periode.

Uitbreiding in Weeze juli 2019 © Exxaero

Zien jullie ook een verandering bij jullie klanten?

In de afgelopen tien jaar zijn er zoveel low-cost carriers gekomen dat je de markt zag en ziet veranderen. Hierdoor zijn mensen, die ook een privejet kunnen huren, toch op lijnvluchten overgestapt. Voornamelijk voor de kortere Europese vluchten is het prijsverschil in de jaren steeds groter geworden.

Nu door de corona zie je dat juist die klanten, na tien jaar, weer terug komen omdat ze nu niet meer bij vreemde mensen willen zitten. Daardoor zie je dat we veel meer Europese vluchten aan het doen zijn.

Falcon 7X

Begin dit jaar ontving Exxaero twee gloednieuwe Dassault Falcon 7X’en die plaats bieden voor veertien passagiers. We spraken hierover met Peter der Kinderen.

Wat gaf de doorslag voor de nieuwe Falcon 7X?

De grootste reden waarom we begin dit jaar de Dassault Falcon 7X aan onze vloot hebben toegevoegd is echt het bereik. De 7X kan afstanden overbruggen van 11.000 kilometer waardoor we meer bestemmingen non-stop kunnen aanvliegen. We wilde een bestemming aanvliegen, maar die konden we niet met zekerheid non-stop heen vliegen in verband met de tegenwind. Daardoor is de keuze voor de 7X gevallen.

Wat is het verschil ten opzichte van de Falcon 900?

Het is echt een stap verder in de businessjets. Op de Falcon 7X zit bijvoorbeeld fly-by-wire, waar Dassault als eerste mee was in de industrie. Daarnaast is de nieuwe glass cockpit gewoon erg netjes, alles is net wat beter, fijner en netter afgewerkt. En zoals gezegd heeft de 7X een aanzienlijk bereik waarbij het brandstofgebruik toch hetzelfde is gebleven.

Ondanks dat de Falcon 900 al stil is, is de 7X is een stuk stiller, er zit echt een verschil in. Ook de entertainment systemen et cetera zijn weer een stuk nieuwer wat meer comfort geeft aan onze klanten.

Falcon 7X © Exxaero



© Exxaero

Dank aan Roderick en Peter voor dit interview. Heb of ken jij iemand met een gave baan in de luchtvaart die zijn/haar verhaal wilt doen? Mail dan naar [email protected]