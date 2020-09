Uitbreiding Lelystad Airport kost tot nu toe al 214 miljoen euro

De uitbreiding van Lelystad Airport heeft tot nu toe ruim 214 miljoen euro gekost, terwijl er nog steeds geen verkeersvluchten plaatsvinden.

Kosten

Het bedrag van 214 miljoen euro komt naar voren in een onderzoek van Omroep Flevoland en Follow The Money en is gebaseerd op een optelling van alle kosten voor bouwprojecten, infrastructuur, onderzoeken en ambtelijke ondersteuning van de verschillende overheden. Royal Schiphol Group heeft, als eigenaar van het vliegveld, voor 90,7 miljoen euro in de luchthaven geïnvesteerd. De investeringen van LVNL lopen op tot 26,4 miljoen.

Investeringen

Het merendeel van de investeringen is naar de fysieke uitbreiding van het vliegveld gegaan. Zo is er bijna 19 miljoen gestoken in de nieuwe terminal, kosten de projecten omtrent de start- en taxibanen 32 miljoen en is er ook ruim 15 miljoen euro gestoken in de verkeerstoren en de uitbreiding van de brandweer.

Opening

De opening van het vliegveld staat vooralsnog gepland voor november 2021. Deze opening is in de afgelopen jaren echter steeds uitgesteld. Wat de minister betreft gaat de luchthaven volgend jaar toch echt open: