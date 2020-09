Air Force One in de toekomst wellicht supersonisch

De Amerikaanse luchtmacht wil onderzoeken of een supersonische jet in de toekomst kan worden gebruikt als regeringsvliegtuig voor de Amerikaanse president en voor andere overheidsactiviteiten.

Samenwerking

Het Presidential and Executive Airlift Directorate van de Amerikaanse luchtmacht, dat onder meer verantwoordelijk is voor het vliegtuig van de president, heeft ontwikkelingsovereenkomsten gesloten met drie bedrijven. Dit met als doel onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een supersonisch toestel voor overheidsdoeleinden. Het gaat om Boom Supersonic, Hermeus en Exosonic. Op z’n vroegst zou er in 2025 een prototype moeten zijn. Brigadegeneraal Ryan Britton, die deze tak van de Amerikaanse luchtmacht leidt: “Sprongen in capaciteit zijn van vitaal belang. Door commerciële investeringen te gebruiken om nieuwe technologieën in de luchtmacht te stimuleren, zijn we in staat om onze terugverdientijd op de investeringen van het ministerie van Defensie te minimaliseren.”

Boom Supersonic

Blake Scholl, CEO van Boom Supersonic is enthousiast over het project: “Door reistijden te verkorten, maken we het voor Amerikaanse diplomaten en uitvoerende leiders mogelijk om vaker persoonlijk contact te hebben, uitdagingen aan te gaan en potentiële crises te bezweren met een persoonlijk tintje.” Het toestel waar Boom aan werkt, de Overture, is een supersonisch vliegtuig dat in staat moet zijn om een kruissnelheid van Mach 2.2 te halen. Boom Supersonic heeft de ambitie om het toestel binnen tien jaar op de markt te kunnen brengen. Een belangrijke stap hierbij is de introductie van een kleiner testtoestel, de XB-1, dat in oktober zal worden gepresenteerd en in 2021 het luchtruim moet kiezen. “We zijn zeer verheugd om samen te werken met Boom terwijl we werken aan het verkleinen van de wereld en het transformeren van de toekomst van executive airlift”, aldus brigadegeneraal Ryan Britton.

Hermeus

Een impressie van de Air Force One van Hermeus (©Hermeus)

Ook Hermeus, een start-up uit Atlanta, heeft een contract gesloten met de Amerikaanse luchtmacht. Het bedrijf ambieert een toestel te ontwikkelen met een kruissnelheid van Mach 5. Met deze snelheid zal de vluchttijd van New York naar Londen 90 minuten in plaats van 7 uur bedragen. In februari 2020 heeft Hermeus met succes een Mach 5-motorprototype getest. “Het presidentiële en uitvoerende directoraat Airlift is er trots op Hermeus te ondersteunen bij het realiseren van deze baanbrekende capaciteit terwijl we ernaar streven de vloot in de toekomst te herkapitaliseren,” aldus het hoofd van Presidential and Executive Airlift Directorate.

Het prototype van de motor die Hermeus dit jaar succesvol testte (©Hermeus)

Exosonic

Het presidentiële vliegtuig volgens Exosonic (© Exosonic)

Exosonic uit Californië is het derde bedrijf dat een ontwikkelingsovereenkomst met de luchtmacht heeft gesloten. De start up uit Californië werkt, vergelijkbaar met Boom, aan een Mach 1.8-vliegtuig voor ongeveer 70 passagiers met een bereik van 5000 nautische mijl. “De toekomst voor wereldwijde snelle passagiersreizen is een supersonische vlucht met een kleine drukgolf”, aldus Norris Tie, CEO van Exosonic in een verklaring. “Met een kleine drukgolf kunnen reizigers met supersonische snelheden vliegen zonder storende drukgolven te genereren voor degenen op de grond.”