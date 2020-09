Briën vliegt met een MD-11 de wereld rond | Interview

We spraken met Briën Schouten (30), gezagvoerder op de McDonnell Douglas MD-11 bij Western Global Airlines. Briën vliegt de hele wereld over en heeft ook tijdens corona veel vracht gevlogen.

Hoe is jouw vliegcarrière tot nu toe verlopen, waar heb je gewerkt en op welke kisten?

Ik ben in 2008 aan mijn vliegopleiding begonnen bij de Flight Safety Academy in Vero Beach, Florida. Hierna heb ik een baan kunnen vinden op het prachtige eiland waar ik vandaan kom Curaçao bij Ez Air op de BN-2 Islander. Een anderhalf jaar later ben ik weer naar de VS vertrokken en ben ik een paar maanden voor Tropic Air charters gaan werken ook op de BN-2 Islander voordat ik door Gulfstream ben aangenomen op de B1900D, deze kist heb ik twee jaar gevlogen. Gulfstream is toen Silver Airways geworden en hier heb ik nog even op de Saab340B+ gevlogen.

Ik ben in 2012 op zoek gegaan naar een maatschappij waar ik een Jet kon gaan vliegen, World Atlantic Airlines, de MD-80. Anderhalf jaar later ben ik weer terug naar de Eilanden vetrokken en ben ik voor Insel Air gaan werken op de MD-80 tot ik bij Western Global Airlines kon beginnen in 2016 waar ik nog steeds de MD-11 vlieg.

Wat is de meest bijzondere plek waar je ooit naartoe hebt gevlogen? Ik kan mij voorstellen dat Afrika gaaf kan zijn?

Ik ben naar een hele hoop bijzonderdere plekken geweest, dat is het mooie van het ACMI (red: aircraft, crew, maintenance and insurance) vliegen. Afrika is inderdaad erg indrukwekkend, “a whole different world” en ik moet zeggen dat Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek ook de meest bijzondere plek is waar ik ben geweest in de tijd dat het vluchtelingenkamp nog op de luchthaven was. Spelende kinderen, families met ezels voor hun wagentje, VN-soldaten in hun land cruiser met een groot geweer achter op, allemaal op de baan terwijl wij aan het landen zijn. Hierdoor hebben we hier ook vaak een doorstart moeten maken.

© Briën Schouten

Wat maakt het vliegen met de MD-11 bijzonder? Zijn er specifieke dingen waar je op moet letten op een driemotorige kist?

De MD-11 is een zeer bijzonder vliegtuig wat voor mij altijd een droom is geweest, ik ben eromheen opgegroeid aangezien mijn vader de MD-11 al 27 jaar vliegt. De MD-11 was de meest geavanceerde kist voor zijn tijd. Waar je op moet letten bij deze driemotorige kist is dat je bij een motorstoring van de staartmotor tijdens een start plotseling de voorwaartse kracht mist en moet oppassen met de rotatie.

Je moet op dat moment je er gelijk bewust van zijn dat je bijna of helemaal niet moet trekken om op te stijgen anders kan je nog met de staart de baan raken. Daar komt nog bij dat je het merkt door een lampje voor je wat je waarschuwt dat je een motorstoring hebt want doordat het vermogen midden op zit merk je het niet.

© Briën Schouten met zijn vader

Hoe ziet een rotatie eruit? Hoelang duurt een rotatie, hoelang zijn de layovers etc?

Hier is vrijwel geen antwoord op te geven! Onze normale schema is 17 dagen op en 13 dagen af, in deze 17 dagen verandert onze schema dagelijks, het ziet er nooit hetzelfde uit. Het is zwaar maar je maakt dingen mee en komt op plekken waar je met een normale scheduled airline niet komt.

Klopt het dat jullie extra druk waren toen bijna alle luchtvaartmaatschappijen niet vlogen tijdens het dieptepunt corona? Kan je wat vertellen over hoe je dat hebt ervaren?

Dit was inderdaad een zorgwekkend moment voor alle vliegers, een hoop vliegers zijn hun baan kwijt geraakt of gaan nog hun baan kwijt raken, veel maatschappijen gaan deze tijden niet overleven. We zijn van de beste tijd in luchtvaart in één klap naar de slechtste tijd gegaan, van een tekort aan vliegers naar een ruim overschot aan vliegers. Wij hebben in de vrachtwereld tot nu toe erg geluk gehad en hebben het erg druk gekregen, hierdoor zijn er gelukkig nog vrachtmaatschappijen die wel aan het aannemen zijn.

© Briën Schouten

Dank aan Briën voor dit interview. Ben of ken jij iemand met een gave baan in de luchtvaart? Mail dan naar [email protected].